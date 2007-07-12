Долярчик написав:[quote= отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....
я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины. Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк. Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.
100% так і є! - в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку! - будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції: "... а комісія буде при такій операції?" - то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"! - а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно.... - чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт??? - і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?
- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?
....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"[/quote]
==== Долярчик, доброго дня. Прошу вас вказати адресу відділення, дату та час звернення до касира, коли вам була повідомлена некорректна інформація, перевіримо.[/quote] ======
...та то вже десь з півтора року пройшло..... - а відділення у Львові на Сихові!
п. с. ... тут десь в архівах(якщо не потерли) то має бути дата, з якої я почав "плюватись"! - от тоді це і трапилось!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... - будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції: "... а комісія буде при такій операції?" - то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"! - а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ..."
Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?
Долярчик написав:... - будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції: "... а комісія буде при такій операції?" - то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"! - а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ..."
Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?
Что-то похожее есть по валютообмену - если клиент в течении 15 минут передумал, то при наличии квитанции он может осуществить обратный обмен. А вот чтобы по каким-то другим кассовым операциям - я такого не встречал
....там я описував, як я поклав на депо суму грн майже "під фонд" на 3міс. а тоді, по закінченню депо, прийшов його забрати.... - у касира "щось не виходило" всю суму за раз зняти і вона запропонувала зняти її частинами(щось за 4 рази) - я запитав, чи буде комісія? - відповіль - "ні" ... я кажу, то знімайте.... - зняли за пару раз.... ... все ок....
.... через пару місяців телефонують мені з банку, що в мене борг! -я не повірив, думав то щось з карткою...
... коли приїхав у відділення, то вияснилось, що то причина не в картці, бо вона заблокована за некористування, а причина/борг в тому, що при знятті суми більше, ніж якісь там ліміти встановлені банком - знімається комісія! - ЗВІДКИ МЕНІ ЦЕ БУЛО ЗНАТИ???
- і касир збрехав, що комісії нема!!!
... а зняло, майже 1 тис. грн. комісії!!! (зробило борг)
... я тоді сплатив той борг, а всі рахунки закрив.... картковий - теж! - а картку, при мені порізали ножицями....
....цей "гіркий привкус" брехні мені запам'ятався на все життя!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... - будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції: "... а комісія буде при такій операції?" - то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"! - а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ..."
Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?
clientage, добрый день. Все зависит от платежа и его статуса, но нужно сразу же на месте уточнять у кассира, сможет ли он вернуть оплату.