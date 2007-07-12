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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74567457745874597460>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:36

  Alfa_Bank написав:
  Долярчик написав:[quote= отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....


я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.

100% так і є!
- в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку!
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно....
- чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт???
- і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?

- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?

....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"[/quote]

====
Долярчик, доброго дня. Прошу вас вказати адресу відділення, дату та час звернення до касира, коли вам була повідомлена некорректна інформація, перевіримо.[/quote]
======

...та то вже десь з півтора року пройшло.....
- а відділення у Львові на Сихові!

п. с.
... тут десь в архівах(якщо не потерли) то має бути дата, з якої я почав "плюватись"!
- от тоді це і трапилось!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:41

  Долярчик написав:...та то вже десь з півтора року пройшло.....
- а відділення у Львові на Сихові!

Довгенько, навряд чи згадають :?
Якщо виникнуть поточні питання, пишіть, буду рада відповісти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:43

  Долярчик написав:...
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ..."

Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:47

  mustbe написав:
  lel написав:В Веб версии был значек Скайпа. Сейчас в контактах выглядит как alfabankнижнее подчеркиваниеua

Всегда с улыбкой читаю словосочетание "нижнее подчёркивание".
Ещё сразу вспоминается "Эс как доллар".
)

Потому что не бывает среднего или верхнего подчеркивания?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:49

  clientage написав:
  Долярчик написав:...
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ..."

Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?

Что-то похожее есть по валютообмену - если клиент в течении 15 минут передумал, то при наличии квитанции он может осуществить обратный обмен. А вот чтобы по каким-то другим кассовым операциям - я такого не встречал :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:51

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:
  lel написав:В Веб версии был значек Скайпа. Сейчас в контактах выглядит как alfabankнижнее подчеркиваниеua

Всегда с улыбкой читаю словосочетание "нижнее подчёркивание".
Ещё сразу вспоминается "Эс как доллар".
)
Заставили одеть очки и поискать где там в телефоне это нижнее _______ _- нашёл. Клава как то привычней.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:51

Re: Альфа-Банк

... п. с. 2

....там я описував, як я поклав на депо суму грн майже "під фонд" на 3міс. а тоді, по закінченню депо, прийшов його забрати....
- у касира "щось не виходило" всю суму за раз зняти і вона запропонувала зняти її частинами(щось за 4 рази)
- я запитав, чи буде комісія?
- відповіль - "ні"
... я кажу, то знімайте....
- зняли за пару раз....
... все ок....

.... через пару місяців телефонують мені з банку, що в мене борг!
-я не повірив, думав то щось з карткою...

... коли приїхав у відділення, то вияснилось, що то причина не в картці, бо вона заблокована за некористування, а причина/борг в тому, що при знятті суми більше, ніж якісь там ліміти встановлені банком - знімається комісія!
- ЗВІДКИ МЕНІ ЦЕ БУЛО ЗНАТИ???

- і касир збрехав, що комісії нема!!!

... а зняло, майже 1 тис. грн. комісії!!! (зробило борг)

... я тоді сплатив той борг, а всі рахунки закрив.... картковий - теж! - а картку, при мені порізали ножицями....

....цей "гіркий привкус" брехні мені запам'ятався на все життя!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:54

  Долярчик написав:...цей "гіркий привкус" брехні мені запам'ятався на все життя!!!

Вы просто не умеете готовить Аллу :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:56

  clientage написав:
  Долярчик написав:...
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ..."

Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?

clientage, добрый день. Все зависит от платежа и его статуса, но нужно сразу же на месте уточнять у кассира, сможет ли он вернуть оплату.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:58

  Alfa_Bank написав:
  Долярчик написав:...та то вже десь з півтора року пройшло.....
- а відділення у Львові на Сихові!

Довгенько, навряд чи згадають :?
Якщо виникнуть поточні питання, пишіть, буду рада відповісти.

... та що вже..... - після "бою, руками не махають". :roll:
- хоч гіркого досвіду набрався... 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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