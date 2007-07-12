clientage написав:
Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?
... так про коміс. я дізнався лише через декілька місяців!!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:00
... так про коміс. я дізнався лише через декілька місяців!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:06
Re: Альфа-Банк
Вот, вот. Как можно жене дать в постоянное пользование её кредитку? Нельзя конечно. Она у меня, выдаётся для разовой покупки с хорошим кэшбэком, и сразу отнимается. А банк хочет вжарить такого клиента и не даёт мне котрралировать траты и блокирует все Акки.
Мешаю банку вжарить клиента.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:07
так поставьте на ее смарт приложение но пароль не рассказывайте
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:14
кстати про снятие наличных с карты через кассу.
несколько раз попадал на ситуацию когда говорю что хочу снять допустим 4000 грн, а терминал мне дают для ввода ПИНА где суммы 400 грн., иногда случайно прикрывая толи руцями или там запутывается случайно проводок над экранчиком.
Угадаете что за банк?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:16
Золотые слова, Юрий Венедиктович )
Подчёркивание - оно всегда нижнее, других не бывает
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:17
Зачем оно вам надо? Вы же, как нормальный человек, уже пошли в отделение закрывать?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:23
Отобрать финансовую симку - и пусть даже пароль и отпечаток остается. Апка на любой чих смс-код требует, так что все буить в безпеке
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:24
Re: Альфа-Банк
И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:30
Из ДБКО / тарифов, не ? )
Или тарифы читают только трУсы ?
А настоящим гусарам заморачиваться такими мелочами не надо, знать все тарифы по Вашей карте просто обязана именно девочка из кассы ?
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:45
Re: Альфа-Банк
.... я ж написав, що причина не в карті! - вона була заблокована!
- я просто знімав свій депо, який "чомусь" за раз не знімався!!!
- тоді "дівчинка з каси" запропонувала зняти частинами.... - я запитав, чи буде комісія?
-відповідь - "ні"!
- Що не зрозуміло?
.... мені дали чотири чеки, на різні суми, де теж НЕ БУЛО ВКАЗАНО КОМІСІЇ!!!
- а через пару МІСЯЦІВ мені телефонують, що маю борг!!!
- у відділення вияснюється, що то було зараховано комісію при знятті мого депо на мій рахунок(що пішло в борг)
Що ще не зрозуміло???
Що мене вжучили "втіхаря"?
Я за пару років - не один десяток депо знімав у різних банках і ніде за зняття не брали коміс!!!
ТО ЗВІДКИ Я МІГ, НАВІТЬ, ПОДУМАТИ, ЩО ТАКЕ МОЖЛИВО???? - Ще й не мала сума!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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