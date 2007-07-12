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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7457745874597460>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:00

  clientage написав:
  Долярчик написав:...
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ..."

Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?

... так про коміс. я дізнався лише через декілька місяців!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:06

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:...цей "гіркий привкус" брехні мені запам'ятався на все життя!!!

Вы просто не умеете готовить Аллу :)
Вот, вот. Как можно жене дать в постоянное пользование её кредитку? Нельзя конечно. Она у меня, выдаётся для разовой покупки с хорошим кэшбэком, и сразу отнимается. А банк хочет вжарить такого клиента и не даёт мне котрралировать траты и блокирует все Акки.
Мешаю банку вжарить клиента.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:07

  lel написав:
Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:...цей "гіркий привкус" брехні мені запам'ятався на все життя!!!

Вы просто не умеете готовить Аллу :)
Вот, вот. Как можно жене дать в постоянное пользование её кредитку? Нельзя конечно. Она у меня, выдаётся для разовой покупки с хорошим кэшбэком, и сразу отнимается. А банк хочет вжарить такого клиента и не даёт мне котрралировать траты и блокирует все Акки.
Мешаю банку вжарить клиента.

так поставьте на ее смарт приложение но пароль не рассказывайте :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:14

кстати про снятие наличных с карты через кассу.
несколько раз попадал на ситуацию когда говорю что хочу снять допустим 4000 грн, а терминал мне дают для ввода ПИНА где суммы 400 грн., иногда случайно прикрывая толи руцями или там запутывается случайно проводок над экранчиком.
Угадаете что за банк?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:16

  guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:
  lel написав:В Веб версии был значек Скайпа. Сейчас в контактах выглядит как alfabankнижнее подчеркиваниеua

Всегда с улыбкой читаю словосочетание "нижнее подчёркивание".
Ещё сразу вспоминается "Эс как доллар".
)

Потому что не бывает среднего или верхнего подчеркивания?)

Золотые слова, Юрий Венедиктович )
Подчёркивание - оно всегда нижнее, других не бывает
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:17

  uaprofi написав:кстати кто знает можно пополнить кретитку в ИБ пакетной картой на 1 коп?
это бесплатно?
количество таких операций чем-то ограничено?
пополнение мобильного на пару копеек на сайте ОПСОСов (мсс 4814) нормально учитывают для подсчёта колтчества операций для бесплатности пакетных карт?
или как обычно, что то нужно искать в примечаниях?

Зачем оно вам надо? Вы же, как нормальный человек, уже пошли в отделение закрывать?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:23

  mephala написав:
  lel написав:Вот, вот. Как можно жене дать в постоянное пользование её кредитку? Нельзя конечно. Она у меня, выдаётся для разовой покупки с хорошим кэшбэком, и сразу отнимается. А банк хочет вжарить такого клиента и не даёт мне котрралировать траты и блокирует все Акки.
Мешаю банку вжарить клиента.

так поставьте на ее смарт приложение но пароль не рассказывайте :mrgreen:

Отобрать финансовую симку - и пусть даже пароль и отпечаток остается. Апка на любой чих смс-код требует, так что все буить в безпеке :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:24

Re: Альфа-Банк

И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....
lel
 
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  Долярчик написав:причина/борг в тому, що при знятті суми більше, ніж якісь там ліміти встановлені банком - знімається комісія!
- ЗВІДКИ МЕНІ ЦЕ БУЛО ЗНАТИ???

Из ДБКО / тарифов, не ? )

Или тарифы читают только трУсы ?
А настоящим гусарам заморачиваться такими мелочами не надо, знать все тарифы по Вашей карте просто обязана именно девочка из кассы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:45

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:, знать все тарифы по Вашей карте просто обязана именно девочка из кассы ?

.... я ж написав, що причина не в карті! - вона була заблокована!

- я просто знімав свій депо, який "чомусь" за раз не знімався!!!
- тоді "дівчинка з каси" запропонувала зняти частинами.... - я запитав, чи буде комісія?
-відповідь - "ні"!

- Що не зрозуміло?

.... мені дали чотири чеки, на різні суми, де теж НЕ БУЛО ВКАЗАНО КОМІСІЇ!!!

- а через пару МІСЯЦІВ мені телефонують, що маю борг!!!

- у відділення вияснюється, що то було зараховано комісію при знятті мого депо на мій рахунок(що пішло в борг)

Що ще не зрозуміло???

Що мене вжучили "втіхаря"?

Я за пару років - не один десяток депо знімав у різних банках і ніде за зняття не брали коміс!!!

ТО ЗВІДКИ Я МІГ, НАВІТЬ, ПОДУМАТИ, ЩО ТАКЕ МОЖЛИВО???? - Ще й не мала сума!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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