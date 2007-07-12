|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:53
Re: Альфа-Банк
Долярчик, uaprofi, припиняйте, бо вже неможливо цю тему читати.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:57
Zochan
... цікаво, як би ви "співали", якщо б вас кинули на тисячу грн. на рівному місці?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 13 сер, 2019 17:04
Долярчик
Нас не кинут - мы с тарифами давно знакомы. И про 2 снятия в месяц без комиссии тем более.
А если я лично протуплю, то никого обвинять не буду. Хотя кассиры в моём городе всегда услужливо спрашивают - снимал ли я в этом месяце...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 13 сер, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 сер, 2019 17:06
Додано: Вів 13 сер, 2019 17:11
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!
Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
|