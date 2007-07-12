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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7457745874597460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:53

Re: Альфа-Банк

Долярчик, uaprofi, припиняйте, бо вже неможливо цю тему читати.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:57

Zochan
... цікаво, як би ви "співали", якщо б вас кинули на тисячу грн. на рівному місці?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:04

Долярчик
Нас не кинут - мы с тарифами давно знакомы. И про 2 снятия в месяц без комиссии тем более.

А если я лично протуплю, то никого обвинять не буду. Хотя кассиры в моём городе всегда услужливо спрашивают - снимал ли я в этом месяце...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 13 сер, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:06

  curiousobro написав:
  v57 написав:о братан подтянулся :)

Два братана - это сила! :) ;)


точно. сила есть- ума не надо
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:11

Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!

Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
guntherhouse777
 
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