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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 17:54
Тракторист написав:
зубы, не самая главная проблема... в первую очередь проблемы со зрением, а в мобильном приложении в отличии от нормальной версии невозможно увеличить изображение, да и пожилым людям с проблемами мелкой маторики тяжело попадать пальцем в нужные места на маленьком экране смартфона... так что это не забота о клиентах, а полный дебелизм банка...
У Андроида есть системная "лупа" для увеличения изображения в любом приложении
Плюс можно увеличить стандартные шрифты в системных настройках
Мобильное приложение можно и на планшет поставить, и все будет еще каким крупным
Да и не надо всех пенсионеров записывать в группу людей с проблемами со зрением и моторикой.
де*** как раз выставлять ограниченную аудиторию людей плохим зрением как целевую для банка, под которую банк якобы должен подгонять свои продукты.
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Faceless
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:00
Faceless написав:
де*** как раз выставлять ограниченную аудиторию людей плохим зрением как целевую для банка, под которую банк якобы должен подгонять свои продукты.
ну если бы банка волновали проблемы клиентов, то весь бы функционал мобильного приложения был бы доступен в МАБе...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:00
Долярчик написав: Alfa_Bank написав: Долярчик написав:
...та то вже десь з півтора року пройшло.....
- а відділення у Львові на Сихові!
Довгенько, навряд чи згадають
Якщо виникнуть поточні питання, пишіть, буду рада відповісти.
... та що вже..... - після "бою, руками не махають".
- хоч гіркого досвіду набрався...
А вот и зря. Тут офпред всегда помогает и очень часто в пользу клиента.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:04
uaprofi написав:
кстати про снятие наличных с карты через кассу.
несколько раз попадал на ситуацию когда говорю что хочу снять допустим 4000 грн, а терминал мне дают для ввода ПИНА где суммы 400 грн., иногда случайно прикрывая толи руцями или там запутывается случайно проводок над экранчиком.
Угадаете что за банк?
Тут важнее какое отделение, а не какой банк. Хм вы ж якобы новый клиент и только пробуете и уже несколько раз попадаете?
Для того и дают терминал,чтобы сумму проверили...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:27
Долярчик написав: mustbe написав:
, знать все тарифы по Вашей карте просто обязана именно девочка из кассы ?
.... я ж написав, що причина не в карті! - вона була заблокована!
- я просто знімав свій депо, який "чомусь" за раз не знімався!!!
- тоді "дівчинка з каси" запропонувала зняти частинами.... - я запитав, чи буде комісія?
-відповідь - "ні"!
- Що не зрозуміло?
.... мені дали чотири чеки, на різні суми, де теж НЕ БУЛО ВКАЗАНО КОМІСІЇ!!!
- а через пару МІСЯЦІВ мені телефонують, що маю борг!!!
- у відділення вияснюється, що то було зараховано комісію при знятті мого депо на мій рахунок(що пішло в борг)
Що ще не зрозуміло???
Що мене вжучили "втіхаря"?
Я за пару років - не один десяток депо знімав у різних банках і ніде за зняття не брали коміс!!!
ТО ЗВІДКИ Я МІГ, НАВІТЬ, ПОДУМАТИ, ЩО ТАКЕ МОЖЛИВО???? - Ще й не мала сума!!!!
Послали бы просто по телефону и все. Есть квитанция о снятии - обязаны были снять комиссию сразу - иначе пусть в суд идут и доказывают про скрытые комиссии. Зря вы пошли и погасили.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:33
ol_zy написав:
Зачем оно вам надо? Вы же, как нормальный человек, уже пошли в отделение закрывать?
мне начать писать посты о так сказать о неких "преимуществах" банка, которые юзают свинки и тихонько хрюкают?
могу.
только вот народ согласен тогда мне в личку не писать и что-бы я что-то подчистил и удалил?
поверьте для многих гораздо приятней видеть тут исключительно "истерику"
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:37
ol_zy написав:
Тут важнее какое отделение, а не какой банк. Хм вы ж якобы новый клиент и только пробуете и уже несколько раз попадаете?
Для того и дают терминал,чтобы сумму проверили...
тут уже полгода. вынуждено.
до этого было ещё около года "переходного" периода укрсоца.
они убирали отделения укрсоца - и мне приходилось заходить в эти гадюшники
поверьте сразу была заметна разница.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:38
Коллеги, уточните пожалуйста, Алла жарит за несанкционированный овердрафт по Максимке?
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:46
Fylhtq написав:
Коллеги, уточните пожалуйста, Алла жарит за несанкционированный овердрафт по Максимке?
да
п.17
и
п.18
тарифов
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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