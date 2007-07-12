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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7459746074617462>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:07

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:СДЕЛАЙ 3 РАСЧЕТА СМАРТФОНОМ НА СУММУ ОТ 8 ГРН КАЖДЫЙ;

три пачки мороженого == орехов на 100грн

А кстати - всем пришло такое приглашение по поводу "орехов"? К примеру мне не было. До сегодняшнего вечера. Может это конечно и чисто совпадение, но мне смс с приглашением об акции пришла через несколько минут после того как на мою ультру после 18 часов зашли небольшие деньги "последним поездом". А обычно там 0. А хоть какое-то движение у меня есть лишь по "максимке" - но он не виза, а акция именно по картам виза. В общем если кто как и я крайне редко использует дебетовую пакетную карту и не получил приглашения в акцию - попробуйте пополнить свою карту на небольшую сумму (у меня было 150 грн.) - не гарантирую, но есть вероятность, что пригласят ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:16

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:СДЕЛАЙ 3 РАСЧЕТА СМАРТФОНОМ НА СУММУ ОТ 8 ГРН КАЖДЫЙ;

три пачки мороженого == орехов на 100грн

А кстати - всем пришло такое приглашение по поводу "орехов"? К примеру мне не было. До сегодняшнего вечера. Может это конечно и чисто совпадение, но мне смс с приглашением об акции пришла через несколько минут после того как на мою ультру после 18 часов зашли небольшие деньги "последним поездом". А обычно там 0. А хоть какое-то движение у меня есть лишь по "максимке" - но он не виза, а акция именно по картам виза. В общем если кто как и я крайне редко использует дебетовую пакетную карту и не получил приглашения в акцию - попробуйте пополнить свою карту на небольшую сумму (у меня было 150 грн.) - не гарантирую, но есть вероятность, что пригласят ;)

Мне пришло сообщение на вайбер час назад.
На ультре ноль и движения не было давно.
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:21

Re: Альфа-Банк

  ramaz написав:Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?

Кстати да - в приложухе приглашением и не пахнет. Только СМС. Но походу это пошла адресная рассылка. Но все же просьба на завтра к представителю банка уточнить - если приглашение принять участие в акции какими-либо другими каналами - СМС, вайбер и т.п., но его нет в приложении - значит ли это, что "приглашенный" точно участвует? Или могут быть варианты?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:51

Re: Альфа-Банк

Акция будет проводиться в несколько этапов:

Этап: с 12 августа 2019 по 12 сентября 2019;
Этап: с 13 сентября 2019 по 13 октября 2019;
Этап: с 14 октября 2019 по 14 ноября 2019;
Этап: с 15 ноября 2019 по 15 декабря 2019.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:52

Re: Альфа-Банк

На протяжении любого из этапов проведения Акции, осуществить как минимум 3 (три) расчетные операции на сумму не менее 8 гривень, каждая в одном чеке с помощью карты Visa, с технологией бесконтактной оплаты Google Pay или Apple Pay в любых категориях и МСС, не запрещенных Правилами Программы Лояльности.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:52

Re: Альфа-Банк

В случае выполнения участником условий - сумма кэшбека составляет : 100 бонусов согласно программы Cash’U CLUB.
Учасник Акции может получить 100 бонусов, только 1 раз за все время проведения Акции.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:53

Re: Альфа-Банк

Бонусы будут начислены на бонусный счет клиента на протяжении 7-ми рабочих дней после окончания каждого этапа Акции.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:53

Re: Альфа-Банк

Доступно только для клиентов, у которых отображается!
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:57

Re: Альфа-Банк

Это информация оператора чата
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:30

Re: Альфа-Банк

  allaliu написав:на протяжении 7-ми рабочих дней после окончания каждого этапа Акции

Аааа, ну тада мона не торопиться, лучше пока хай оте 24грн на Сбере полежат, а за недельку до 12го сент уж так и быть куплю ченить на 3 чека по 8

Alfa_Bank, а ничо если разница по времени в этих 3х чеках будет по 10..15сек или нуна не менеее 24ч? 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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