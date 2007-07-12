Додано: Вів 13 сер, 2019 19:07

clientage написав: guntherhouse777 написав: СДЕЛАЙ 3 РАСЧЕТА СМАРТФОНОМ НА СУММУ ОТ 8 ГРН КАЖДЫЙ; СДЕЛАЙ 3 РАСЧЕТА СМАРТФОНОМ НА СУММУ ОТ 8 ГРН КАЖДЫЙ;

три пачки мороженого == орехов на 100грн три пачки мороженого == орехов на 100грн

А кстати - всем пришло такое приглашение по поводу "орехов"? К примеру мне не было. До сегодняшнего вечера. Может это конечно и чисто совпадение, но мне смс с приглашением об акции пришла через несколько минут после того как на мою ультру после 18 часов зашли небольшие деньги "последним поездом". А обычно там 0. А хоть какое-то движение у меня есть лишь по "максимке" - но он не виза, а акция именно по картам виза. В общем если кто как и я крайне редко использует дебетовую пакетную карту и не получил приглашения в акцию - попробуйте пополнить свою карту на небольшую сумму (у меня было 150 грн.) - не гарантирую, но есть вероятность, что пригласят