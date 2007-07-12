guntherhouse777 написав:СДЕЛАЙ 3 РАСЧЕТА СМАРТФОНОМ НА СУММУ ОТ 8 ГРН КАЖДЫЙ;
три пачки мороженого == орехов на 100грн
А кстати - всем пришло такое приглашение по поводу "орехов"? К примеру мне не было. До сегодняшнего вечера. Может это конечно и чисто совпадение, но мне смс с приглашением об акции пришла через несколько минут после того как на мою ультру после 18 часов зашли небольшие деньги "последним поездом". А обычно там 0. А хоть какое-то движение у меня есть лишь по "максимке" - но он не виза, а акция именно по картам виза. В общем если кто как и я крайне редко использует дебетовую пакетную карту и не получил приглашения в акцию - попробуйте пополнить свою карту на небольшую сумму (у меня было 150 грн.) - не гарантирую, но есть вероятность, что пригласят
guntherhouse777 написав:СДЕЛАЙ 3 РАСЧЕТА СМАРТФОНОМ НА СУММУ ОТ 8 ГРН КАЖДЫЙ;
три пачки мороженого == орехов на 100грн
А кстати - всем пришло такое приглашение по поводу "орехов"? К примеру мне не было. До сегодняшнего вечера. Может это конечно и чисто совпадение, но мне смс с приглашением об акции пришла через несколько минут после того как на мою ультру после 18 часов зашли небольшие деньги "последним поездом". А обычно там 0. А хоть какое-то движение у меня есть лишь по "максимке" - но он не виза, а акция именно по картам виза. В общем если кто как и я крайне редко использует дебетовую пакетную карту и не получил приглашения в акцию - попробуйте пополнить свою карту на небольшую сумму (у меня было 150 грн.) - не гарантирую, но есть вероятность, что пригласят
Мне пришло сообщение на вайбер час назад. На ультре ноль и движения не было давно. Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
ramaz написав:Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
Кстати да - в приложухе приглашением и не пахнет. Только СМС. Но походу это пошла адресная рассылка. Но все же просьба на завтра к представителю банка уточнить - если приглашение принять участие в акции какими-либо другими каналами - СМС, вайбер и т.п., но его нет в приложении - значит ли это, что "приглашенный" точно участвует? Или могут быть варианты?
На протяжении любого из этапов проведения Акции, осуществить как минимум 3 (три) расчетные операции на сумму не менее 8 гривень, каждая в одном чеке с помощью карты Visa, с технологией бесконтактной оплаты Google Pay или Apple Pay в любых категориях и МСС, не запрещенных Правилами Программы Лояльности.