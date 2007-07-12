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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7460746174627463>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:43

  clientage написав:разница по времени в этих 3х чеках будет по 10..15сек

а где так быстро можно рассчитываться кроме как проход в метро?
на кассах самообслуживание выходит 30 ... 40 секунд это как рекорд, а обычно около минуты разница
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:46

  uaprofi написав:
  clientage написав:разница по времени в этих 3х чеках будет по 10..15сек

а где так быстро можно рассчитываться кроме как проход в метро?
на кассах самообслуживание выходит 30 ... 40 секунд это как рекорд, а обычно около минуты разница

Вам низзя ничо грить теперь. Вы давеча грозились назло всем все рассказать про все плюшки. Вы опасный чел однако -- нервы ни к черту 8) :lol:

ПС. Я вот Фитосед пью када чуствую, шо могу не успеть загасить кредитку :P :P
Востаннє редагувалось clientage в Вів 13 сер, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:48

АКЦИЯ

А муне не пришло ничего, ни на вайбер, ни на СМС, ни в приложение! Даже карту пополнил! Алка, что за дискриминация?! :?: :x
Востаннє редагувалось pepe в Вів 13 сер, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:49

  pepe написав:А муне не пришло ничего, ни на вайбер, ни на СМС, ни в приложение! Алка, что за дискриминация?! :?: :x

Так до 12 сент еще успеют
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:51

clientage Хочу быть пионером! Хочу быть в первых рядах!
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
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pepe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:52

  pepe написав:clientage Хочу быть пионером! Хочу быть в первых рядах!

Нуна быть скаутом, их учат быть разведчиками, а не выскочками :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:54

Re: Альфа-Банк

:?
  clientage написав:Нуна быть скаутом, их учат быть разведчиками, а не выскочками :)

Тогда занимаю очередь! :x (Тяжелое детство строителя коммунизма)...
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:06

  pepe написав::?
  clientage написав:Нуна быть скаутом, их учат быть разведчиками, а не выскочками :)

Тогда занимаю очередь! :x (Тяжелое детство строителя коммунизма)...

Просто выходим в поле по одному, самостоятельно выбирая объект для получения максимального профита :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:13

uaprofi, в вашу копилку негодования :)
С Минфина
В акции не участвуют депозиты
...
Клиентов, которые не сообщили на отделении, что они пришли по акции от Минфина (minfin.com.ua)

Там же:
В акции участвуют депозиты
....
Оформляются через отделения Альфа Банка


Т.е. шобы срубить 0.4..0.6% бонуса к депо нуна зайти в отделение и просидеть там 30..40мин на оформлении депо.
Я -- пасс, я уж лучше с дивана размещусь, чем палить время и бензус по пробкам у Киёве.
А тааак даа, Жижитал рулит :mrgreen:

ПС. Я просто балдею от этого "на отделении" :P
Теперь в офисе всегда грю, шо вышел на кофе на кафе :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:26

clientage
так у Аллы и так же депо на 1 мес. - 17% (правда опять же нужно приходить в отделение)
так шо бонусы минфина для аллы слабоваты (как по мне должно получаться в общем хотябы 20% чтобы участвовать)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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