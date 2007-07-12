а где так быстро можно рассчитываться кроме как проход в метро?
на кассах самообслуживание выходит 30 ... 40 секунд это как рекорд, а обычно около минуты разница
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 20:43
а где так быстро можно рассчитываться кроме как проход в метро?
на кассах самообслуживание выходит 30 ... 40 секунд это как рекорд, а обычно около минуты разница
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Вів 13 сер, 2019 20:46
Вам низзя ничо грить теперь. Вы давеча грозились назло всем все рассказать про все плюшки. Вы опасный чел однако -- нервы ни к черту
ПС. Я вот Фитосед пью када чуствую, шо могу не успеть загасить кредитку
Востаннє редагувалось clientage в Вів 13 сер, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 сер, 2019 20:48
АКЦИЯ
А муне не пришло ничего, ни на вайбер, ни на СМС, ни в приложение! Даже карту пополнил! Алка, что за дискриминация?!
Востаннє редагувалось pepe в Вів 13 сер, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:49
Так до 12 сент еще успеют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 сер, 2019 20:51
clientage Хочу быть пионером! Хочу быть в первых рядах!
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:52
Нуна быть скаутом, их учат быть разведчиками, а не выскочками
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 сер, 2019 20:54
Re: Альфа-Банк
Тогда занимаю очередь! (Тяжелое детство строителя коммунизма)...
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:06
Просто выходим в поле по одному, самостоятельно выбирая объект для получения максимального профита
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:13
uaprofi, в вашу копилку негодования
С Минфина
Там же:
Т.е. шобы срубить 0.4..0.6% бонуса к депо нуна зайти в отделение и просидеть там 30..40мин на оформлении депо.
Я -- пасс, я уж лучше с дивана размещусь, чем палить время и бензус по пробкам у Киёве.
А тааак даа, Жижитал рулит
ПС. Я просто балдею от этого "на отделении"
Теперь в офисе всегда грю, шо вышел на кофе на кафе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:26
clientage
так у Аллы и так же депо на 1 мес. - 17% (правда опять же нужно приходить в отделение)
так шо бонусы минфина для аллы слабоваты (как по мне должно получаться в общем хотябы 20% чтобы участвовать)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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