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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:32
uaprofi написав:clientage
так у Аллы и так же депо на 1 мес. - 17% (правда опять же нужно приходить в отделение)
так шо бонусы минфина для аллы слабоваты (как по мне должно получаться в общем хотябы 20% чтобы участвовать)
Я валюту думал разместить с бонусом, но там шо 3.5, шо 4.1 на полгода мне пофиг
Я лучше Симе занесу на отделение
под 3.8 с прицелом на бабиты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:43
clientage написав:
Я лучше Симе занесу на отделение под 3.8 с прицелом на бабиты
почему 3.8 - долл вроде 4,15% +0,2бонуса если % на карточку итого 4,35%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:49
guntherhouse777 написав:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!
Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
Ух-ты!
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:55
uaprofi написав: clientage написав:
Я лучше Симе занесу на отделение под 3.8 с прицелом на бабиты
почему 3.8 - долл вроде 4,15% +0,2бонуса если % на карточку итого 4,35%
Сорри, 4.8% на Прибутковом со всеми отеми плюшками
А Алке за её вредность оставлю ток хвостик до НГ, вдруг на Миколая одумаются
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:59
lel написав:
И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....
ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?
я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет.
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mephala
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:06
mustbe написав: Долярчик написав:
причина/борг в тому, що при знятті суми більше, ніж якісь там ліміти встановлені банком - знімається комісія!
- ЗВІДКИ МЕНІ ЦЕ БУЛО ЗНАТИ???
Из ДБКО / тарифов, не ? )
Или тарифы читают только трУсы ?
А настоящим гусарам заморачиваться такими мелочами не надо, знать все тарифы по Вашей
карте просто обязана именно девочка из кассы ?
когда часто меняются тарифы это отражается не только на знании тарифов клиентами но и на сотрудниках банка. все начинают отвечать в разнобой в зависимости от скорости обновления информации в отделении. а где то год назад алка как раз тарифы меняла с завидной регулярностью.
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mephala
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:07
mephala написав: lel написав:
И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....
ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?
я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет.
Нее, ну семья есть семья. Я у себя тоже веду все экки семьи. Одно время и тёща и племяш даже были доступны. Но после объявления Альфы, шо вход в 5й! экк лочится я порезал экки на пары для доступа с разных устройств, неудобно это... А тут уже и про 3й вход гутарят, т.е. СБ Алки закручивает гайки. Сам МАБ теперь по 1 минуте тока грузится
Ни у Мони ни у Привата ни у Таси подобного геморра нет. А Жижитал однако тоже.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:21
clientage написав: mephala написав: lel написав:
И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....
ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?
я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет.
Нее, ну семья есть семья. Я у себя тоже веду все экки семьи. Одно время и тёща и племяш даже были доступны. Но после объявления Альфы, шо вход в 5й! экк лочится я порезал экки на пары для доступа с разных устройств, неудобно это... А тут уже и про 3й вход гутарят, т.е. СБ Алки закручивает гайки. Сам МАБ теперь по 1 минуте тока грузится
Ни у Мони ни у Привата ни у Таси подобного геморра нет. А Жижитал однако тоже.
учите семью финансовой грамотности
пусть сами управляются
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mephala
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