Додано: Вів 13 сер, 2019 22:07

mephala написав: lel написав: И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.

Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.

Но надо все ещё вывести..... И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.Но надо все ещё вывести.....

ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?

я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет. ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет.

Нее, ну семья есть семья. Я у себя тоже веду все экки семьи. Одно время и тёща и племяш даже были доступны. Но после объявления Альфы, шо вход в 5й! экк лочится я порезал экки на пары для доступа с разных устройств, неудобно это... А тут уже и про 3й вход гутарят, т.е. СБ Алки закручивает гайки. Сам МАБ теперь по 1 минуте тока грузитсяНи у Мони ни у Привата ни у Таси подобного геморра нет. А Жижитал однако тоже.