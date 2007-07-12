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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7460746174627463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:32

  uaprofi написав:clientage
так у Аллы и так же депо на 1 мес. - 17% (правда опять же нужно приходить в отделение)
так шо бонусы минфина для аллы слабоваты (как по мне должно получаться в общем хотябы 20% чтобы участвовать)

Я валюту думал разместить с бонусом, но там шо 3.5, шо 4.1 на полгода мне пофиг
Я лучше Симе занесу на отделение под 3.8 с прицелом на бабиты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:43

  clientage написав:Я лучше Симе занесу на отделение под 3.8 с прицелом на бабиты

почему 3.8 - долл вроде 4,15% +0,2бонуса если % на карточку итого 4,35%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:49

  guntherhouse777 написав:Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!

Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?

Ух-ты! :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:55

  uaprofi написав:
  clientage написав:Я лучше Симе занесу на отделение под 3.8 с прицелом на бабиты

почему 3.8 - долл вроде 4,15% +0,2бонуса если % на карточку итого 4,35%

Сорри, 4.8% на Прибутковом со всеми отеми плюшками :)
А Алке за её вредность оставлю ток хвостик до НГ, вдруг на Миколая одумаются :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:59

  lel написав:И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....

ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?
я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:06

  mustbe написав:
  Долярчик написав:причина/борг в тому, що при знятті суми більше, ніж якісь там ліміти встановлені банком - знімається комісія!
- ЗВІДКИ МЕНІ ЦЕ БУЛО ЗНАТИ???

Из ДБКО / тарифов, не ? )

Или тарифы читают только трУсы ?
А настоящим гусарам заморачиваться такими мелочами не надо, знать все тарифы по Вашей карте просто обязана именно девочка из кассы ?

когда часто меняются тарифы это отражается не только на знании тарифов клиентами но и на сотрудниках банка. все начинают отвечать в разнобой в зависимости от скорости обновления информации в отделении. а где то год назад алка как раз тарифы меняла с завидной регулярностью.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:07

  mephala написав:
  lel написав:И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....

ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?
я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет.

Нее, ну семья есть семья. Я у себя тоже веду все экки семьи. Одно время и тёща и племяш даже были доступны. Но после объявления Альфы, шо вход в 5й! экк лочится я порезал экки на пары для доступа с разных устройств, неудобно это... А тут уже и про 3й вход гутарят, т.е. СБ Алки закручивает гайки. Сам МАБ теперь по 1 минуте тока грузится :( Ни у Мони ни у Привата ни у Таси подобного геморра нет. А Жижитал однако тоже.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:21

  clientage написав:
  mephala написав:
  lel написав:И ждать, когда она мне даст свой смарт? Все платежи- до 10 утра. На крайнчк- до 14. Сам все гашу , перевожу в рассрочки. Зарабатываю и отовариваю орехи. Теперь надо выгнать в отделение или пополнить полочный телефон на 50грн для одного звонка и быть рядом. Начинаю искать третий смарт. Двумя уже пользуюсь.
Закончу с орехами на чужих акках. Задрала эта не адекватная СБ.
Но надо все ещё вывести.....

ну вы как бы не по правилам играете. че тогда жаловаться на блоки?
я не шарюсь по аккам и у меня проблем нет.

Нее, ну семья есть семья. Я у себя тоже веду все экки семьи. Одно время и тёща и племяш даже были доступны. Но после объявления Альфы, шо вход в 5й! экк лочится я порезал экки на пары для доступа с разных устройств, неудобно это... А тут уже и про 3й вход гутарят, т.е. СБ Алки закручивает гайки. Сам МАБ теперь по 1 минуте тока грузится :( Ни у Мони ни у Привата ни у Таси подобного геморра нет. А Жижитал однако тоже.

учите семью финансовой грамотности :!:
пусть сами управляются
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:33

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:учите семью финансовой грамотности
пусть сами управляются

Ну так и происходит обучение, прям на поле боя, ту же главное, шо бы при выполнении задачи никто не погиб :)
Племяш вот откололся довольно быстро, появились какие-то свои тайны, заначки :)
Тёща вааще не хочет особо вникать.
Щас вот в ученики набивается сотрудница одна, дает свой логин/пароль, шобы я отслеживал её траты по Максимке, просто объяснения по выписке ей непонятны. Вопросы саппорту по скайпу задавать боится, приходится мне типапростуженным голосом 8) :lol: Думаю в конце концов попалит нас СБ :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7460746174627463
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