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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7461746274637464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 06:31

  Тракторист написав:
  Faceless написав:де*** как раз выставлять ограниченную аудиторию людей плохим зрением как целевую для банка, под которую банк якобы должен подгонять свои продукты.

ну если бы банка волновали проблемы клиентов, то весь бы функционал мобильного приложения был бы доступен в МАБе...

Каждому нытику не угодишь
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 07:15

  guntherhouse777 написав:Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!

Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?


guntherhouse777, доброе утро. Да.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 07:26

  ramaz написав:Мне пришло сообщение на вайбер час назад.
На ультре ноль и движения не было давно.
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?

ramaz, доброе утро. Раздел акционных предложений полностью открывали? Предложение должно быть в самом конце. Если нет, напишите ИНН в ЛС и номер телефона, куда пришла смс.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 07:28

  Flamingo написав:
  ramaz написав:Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?

Кстати да - в приложухе приглашением и не пахнет. Только СМС. Но походу это пошла адресная рассылка. Но все же просьба на завтра к представителю банка уточнить - если приглашение принять участие в акции какими-либо другими каналами - СМС, вайбер и т.п., но его нет в приложении - значит ли это, что "приглашенный" точно участвует? Или могут быть варианты?

Flamingo, доброе утро. Наличие предложения в Мобайле - это обязательное условие. Прошу вас открыть полностью раздел акционных предложений и пролистать до конца, если предложения нет - напишите.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 07:29

  Alfa_Bank написав:
  ramaz написав:Мне пришло сообщение на вайбер час назад.
На ультре ноль и движения не было давно.
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?

ramaz, доброе утро. Раздел акционных предложений полностью открывали? Предложение должно быть в самом конце. Если нет, напишите ИНН в ЛС и номер телефона, куда пришла смс.

Alfa_Bank, доброе утро.
Вчера не было.
Сегодня утром уже есть.
:D
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 07:31

  clientage написав:
  allaliu написав:на протяжении 7-ми рабочих дней после окончания каждого этапа Акции

Аааа, ну тада мона не торопиться, лучше пока хай оте 24грн на Сбере полежат, а за недельку до 12го сент уж так и быть куплю ченить на 3 чека по 8

Alfa_Bank, а ничо если разница по времени в этих 3х чеках будет по 10..15сек или нуна не менеее 24ч? 8) :lol: :lol:

clientage, доброе утро. Разрыв во времени не имеет значения.
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