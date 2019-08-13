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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 06:31
Тракторист написав: Faceless написав:
де*** как раз выставлять ограниченную аудиторию людей плохим зрением как целевую для банка, под которую банк якобы должен подгонять свои продукты.
ну если бы банка волновали проблемы клиентов, то весь бы функционал мобильного приложения был бы доступен в МАБе...
Каждому нытику не угодишь
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Додано: Сер 14 сер, 2019 07:15
guntherhouse777 написав:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!
Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
guntherhouse777, доброе утро. Да.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 07:26
ramaz написав:
Мне пришло сообщение на вайбер час назад.
На ультре ноль и движения не было давно.
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
ramaz, доброе утро. Раздел акционных предложений полностью открывали? Предложение должно быть в самом конце. Если нет, напишите ИНН в ЛС и номер телефона, куда пришла смс.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 07:28
Flamingo написав: ramaz написав:
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
Кстати да - в приложухе приглашением и не пахнет. Только СМС. Но походу это пошла адресная рассылка. Но все же просьба на завтра к представителю банка уточнить - если приглашение принять участие в акции какими-либо другими каналами - СМС, вайбер и т.п., но его нет в приложении - значит ли это, что "приглашенный" точно участвует? Или могут быть варианты?
Flamingo, доброе утро. Наличие предложения в Мобайле - это обязательное условие. Прошу вас открыть полностью раздел акционных предложений и пролистать до конца, если предложения нет - напишите.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 07:29
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: ramaz написав:
Мне пришло сообщение на вайбер час назад.
На ультре ноль и движения не было давно.
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
ramaz, доброе утро. Раздел акционных предложений полностью открывали? Предложение должно быть в самом конце. Если нет, напишите ИНН в ЛС и номер телефона, куда пришла смс.
, доброе утро.
Вчера не было.
Сегодня утром уже есть.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 07:31
clientage, доброе утро. Разрыв во времени не имеет значения.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 07:36
ramaz написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: ramaz написав:
Мне пришло сообщение на вайбер час назад.
На ультре ноль и движения не было давно.
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
ramaz, доброе утро. Раздел акционных предложений полностью открывали? Предложение должно быть в самом конце. Если нет, напишите ИНН в ЛС и номер телефона, куда пришла смс.
, доброе утро.
Вчера не было.
Сегодня утром уже есть.
Отлично
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Додано: Сер 14 сер, 2019 08:17
Alfa_Bank написав:
Прошу вас открыть полностью раздел акционных предложений и пролистать до конца, если предложения нет - напишите
ну т.е. Альфа-Диджитал НЕ УМЕЕТ рисовать стреЛОШки слева/справа для бегущей строки акционных заманух в Мобайле? Ну как пересичному понять, шо у него есть БОЛЬШЕ 3х предложений? Намекните, плиз, Лёшику, шо нуна таки намалювать стрелочки, ну или тры тошки...
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 14 сер, 2019 08:26
Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!
Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
guntherhouse777, доброе утро. Да.
Доброе и вам.
Гроссе данке.
Коллеги! Я даже не просил нашу офпред о сорри бонусе.
Правда, в сердцах писал о бонусе в чате.
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