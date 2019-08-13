|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:35
Alfa_Bank
и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28900
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2312 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:50
clientage написав:Alfa_Bank
и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали
Участвуют.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6857
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:56
Alfa_Bank написав: Flamingo написав: ramaz написав:
Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
Кстати да - в приложухе приглашением и не пахнет. Только СМС. Но походу это пошла адресная рассылка. Но все же просьба на завтра к представителю банка уточнить - если приглашение принять участие в акции какими-либо другими каналами - СМС, вайбер и т.п., но его нет в приложении - значит ли это, что "приглашенный" точно участвует? Или могут быть варианты?
Flamingo, доброе утро. Наличие предложения в Мобайле - это обязательное условие. Прошу вас открыть полностью раздел акционных предложений и пролистать до конца, если предложения нет - напишите.
Здравствуйте Виктория. И спасибо. Вчера открывал полностью раздел - были только Глуско и кино. Сегодня появилось и третье предложение. Так что участвую
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2648
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1983
|620276
|
Сер 14 сер, 2019 08:43
Cris
|
|13160
|1853894
|
|
|34833
|4302720
|
|