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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7463746474657466>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:35

Alfa_Bank и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?

Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали :!:

Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:50

  clientage написав:Alfa_Bank и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?

Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали :!:

Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали :)

Участвуют.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:56

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:
  ramaz написав:Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?

Кстати да - в приложухе приглашением и не пахнет. Только СМС. Но походу это пошла адресная рассылка. Но все же просьба на завтра к представителю банка уточнить - если приглашение принять участие в акции какими-либо другими каналами - СМС, вайбер и т.п., но его нет в приложении - значит ли это, что "приглашенный" точно участвует? Или могут быть варианты?

Flamingo, доброе утро. Наличие предложения в Мобайле - это обязательное условие. Прошу вас открыть полностью раздел акционных предложений и пролистать до конца, если предложения нет - напишите.

Здравствуйте Виктория. И спасибо. Вчера открывал полностью раздел - были только Глуско и кино. Сегодня появилось и третье предложение. Так что участвую :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:22

Alfa_Bank, а када вы онлайн-курс седня меняете? Межик падает, давате быстрее, 5коп все решает для меня :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:22

  Flamingo написав:Здравствуйте Виктория. И спасибо. Вчера открывал полностью раздел - были только Глуско и кино. Сегодня появилось и третье предложение. Так что участвую :)

отлично 8)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:41

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Аллюсик, а разве в этом случае НЕ ДЕЙСТВУЕТ правило, шо мона в течение 15 мин не отходя от кассы отменить операцию с возвратом ВСЕХ уплаченных комиссий?

clientage, добрый день. Все зависит от платежа и его статуса, но нужно сразу же на месте уточнять у кассира, сможет ли он вернуть оплату.

Доп.уточнение - отмена операции в течение 15 минут с полным возвратом денежных средств согласно нормативных документов НБУ и ВРД Банка действует только для валютно-обменных операций.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:43

  clientage написав:Alfa_Bank, а када вы онлайн-курс седня меняете? Межик падает, давате быстрее, 5коп все решает для меня :)

Поторопить не могу в данном случае :?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:48

Alfa_Bank, ну пощадите здоровье uaprofi :wink:
Ну НЕМА в Мобайле миттєвого погашення :( В МАБе -- есть
Давайте ваш маркетинг будет там писать вместо "Погашення" честное слово "Поповнення"
Или Диджитал замутит наконец фичу с моментальным погашением 24/7 по номеру картсчета через Мобайл :idea:
Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:53

  clientage написав:Alfa_Bank, ну пощадите здоровье uaprofi :wink:
Ну НЕМА в Мобайле миттєвого погашення :( В МАБе -- есть
Давайте ваш маркетинг будет там писать вместо "Погашення" честное слово "Поповнення"
Или Диджитал замутит наконец фичу с моментальным погашением 24/7 по номеру картсчета через Мобайл :idea:

Сделать онлайн платежи между счетами клиента в мобайле есть в планах, пока только не могу подсказать по срокам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:12

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, ну пощадите здоровье uaprofi :wink:
Ну НЕМА в Мобайле миттєвого погашення :( В МАБе -- есть
Давайте ваш маркетинг будет там писать вместо "Погашення" честное слово "Поповнення"
Или Диджитал замутит наконец фичу с моментальным погашением 24/7 по номеру картсчета через Мобайл :idea:

Сделать онлайн платежи между счетами клиента в мобайле есть в планах, пока только не могу подсказать по срокам.


Нужно просто как в других банках делать p2p пополнение с проводкой сегоднешним днем. У вас для этого даже процессинг свой есть.

Это будет по настоящему клиентоориентированное решение, для которого клиенту не надо будет разбиратся с понятиями проводок по счету - пополнил кредитку любым способом и спи спокойно.
curiousobro
 
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