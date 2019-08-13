Alfa_Bank и ещёоо Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
clientage написав:Alfa_Bank и ещёоо Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
ramaz написав:Но в мобильном приложении в акционных предложениях упоминания по акции нет. И как это понимать?
Кстати да - в приложухе приглашением и не пахнет. Только СМС. Но походу это пошла адресная рассылка. Но все же просьба на завтра к представителю банка уточнить - если приглашение принять участие в акции какими-либо другими каналами - СМС, вайбер и т.п., но его нет в приложении - значит ли это, что "приглашенный" точно участвует? Или могут быть варианты?
Flamingo, доброе утро. Наличие предложения в Мобайле - это обязательное условие. Прошу вас открыть полностью раздел акционных предложений и пролистать до конца, если предложения нет - напишите.
Здравствуйте Виктория. И спасибо. Вчера открывал полностью раздел - были только Глуско и кино. Сегодня появилось и третье предложение. Так что участвую
Alfa_Bank, ну пощадите здоровье uaprofi Ну НЕМА в Мобайле миттєвого погашення В МАБе -- есть Давайте ваш маркетинг будет там писать вместо "Погашення" честное слово "Поповнення" Или Диджитал замутит наконец фичу с моментальным погашением 24/7 по номеру картсчета через Мобайл
clientage написав:Alfa_Bank, ну пощадите здоровье uaprofi Ну НЕМА в Мобайле миттєвого погашення В МАБе -- есть Давайте ваш маркетинг будет там писать вместо "Погашення" честное слово "Поповнення" Или Диджитал замутит наконец фичу с моментальным погашением 24/7 по номеру картсчета через Мобайл
Сделать онлайн платежи между счетами клиента в мобайле есть в планах, пока только не могу подсказать по срокам.
clientage написав:Alfa_Bank, ну пощадите здоровье uaprofi Ну НЕМА в Мобайле миттєвого погашення В МАБе -- есть Давайте ваш маркетинг будет там писать вместо "Погашення" честное слово "Поповнення" Или Диджитал замутит наконец фичу с моментальным погашением 24/7 по номеру картсчета через Мобайл
Сделать онлайн платежи между счетами клиента в мобайле есть в планах, пока только не могу подсказать по срокам.
Нужно просто как в других банках делать p2p пополнение с проводкой сегоднешним днем. У вас для этого даже процессинг свой есть.
Это будет по настоящему клиентоориентированное решение, для которого клиенту не надо будет разбиратся с понятиями проводок по счету - пополнил кредитку любым способом и спи спокойно.