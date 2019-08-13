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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:23
clientage написав:Alfa_Bank
и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали
а я как лошара не удалился с Гпэя. И мне ничего не прислали
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mephala
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:31
mephala написав: clientage написав:Alfa_Bank
и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали
а я как лошара не удалился с Гпэя. И мне ничего не прислали
Хм. Я вот провел микроопрос среди офиса (8..10 чел). Ни у кого нема Пакетной в Г-Пэе, по разным причинам. Но трое раньше пользовались Г-Пэем и 2е из них таки получили замануху. Все трусят орехи с Максимки. Остальных утешил, шо може Алка до конца недели дошлет ту рассылку. Ну а вдруХ, а то на нас уже косятся как на агЭнтов от Аллы
ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:44
clientage написав:
ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом
Мне представитель сказал, что и существующий токен подходит. Проверим
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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