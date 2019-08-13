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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7464746574667467>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:23

  clientage написав:Alfa_Bank и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?

Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали :!:

Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали :)

а я как лошара не удалился с Гпэя. И мне ничего не прислали :evil:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:31

  mephala написав:
  clientage написав:Alfa_Bank и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?

Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали :!:

Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали :)

а я как лошара не удалился с Гпэя. И мне ничего не прислали :evil:

Хм. Я вот провел микроопрос среди офиса (8..10 чел). Ни у кого нема Пакетной в Г-Пэе, по разным причинам. Но трое раньше пользовались Г-Пэем и 2е из них таки получили замануху. Все трусят орехи с Максимки. Остальных утешил, шо може Алка до конца недели дошлет ту рассылку. Ну а вдруХ, а то на нас уже косятся как на агЭнтов от Аллы :)

ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:44

  clientage написав:ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом

Мне представитель сказал, что и существующий токен подходит. Проверим :?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:50

Re: Альфа-Банк

А какие карты Visa сообщество предложит рассмотреть к открытию?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:52

  clientage написав:Хм. Я вот провел микроопрос среди офиса (8..10 чел). Ни у кого нема Пакетной в Г-Пэе, по разным причинам. Но трое раньше пользовались Г-Пэем и 2е из них таки получили замануху. Все трусят орехи с Максимки. Остальных утешил, шо може Алка до конца недели дошлет ту рассылку. Ну а вдруХ, а то на нас уже косятся как на агЭнтов от Аллы :)

ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом :)

так у меня не пакетная карта. у меня трєвєл на визе подвязан к гпєю.
юзаю регулярно при расчетах смартом.
мож действительно отвязать и пришлют на следующий єтап.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:11

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:юзаю регулярно

Думаю в этом причина
Нужна спящая карта
Ну мож и новая подойдет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:15

  MASolomko написав:А какие карты Visa сообщество предложит рассмотреть к открытию?


MASolomko, добрый день. На базе Visa дебетовые пакетные карты Ultra/Platinum Black и кредитка Travel.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:22

  mephala написав:так у меня не пакетная карта. у меня трєвєл на визе подвязан к гпєю.
юзаю регулярно при расчетах смартом.
мож действительно отвязать и пришлют на следующий єтап.


Так а по тревелу разве орехи начисляют?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:40

  Aps написав: Так а по тревелу разве орехи начисляют?


Aps, добрый день. По карте Тревел свои бонусы, орехов по ней нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:52

У меня есть приложуха на мобильном, карты в гуглпэй подвязаны давно, инфу про акцию 3х8 прислали.....я получу 100 орехов если тилипоном куплю отдельными транзакциями трём сотрудникам по мороженку ? :roll:
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lov2108
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