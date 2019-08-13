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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:23
clientage написав:Alfa_Bank
и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали
а я как лошара не удалился с Гпэя. И мне ничего не прислали
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mephala
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:31
mephala написав: clientage написав:Alfa_Bank
и ещёоо
Вот в этой 8х3-Акции принимают участие те отщепенцы, который уже када-то регили свои Визы в Г-Пэе, потом снесли их оттудава т.к. пользы уже никакой не было, а щас вот ради 100грн решили по-новой выпустить токен?
Ну т.е. повторные токены берут участие в ахции? Шо там ваши технари гутарят? У некоторых банок повторные токены НЕ срабатывали
Если чо, то замануху в Мобайл таки прислали
а я как лошара не удалился с Гпэя. И мне ничего не прислали
Хм. Я вот провел микроопрос среди офиса (8..10 чел). Ни у кого нема Пакетной в Г-Пэе, по разным причинам. Но трое раньше пользовались Г-Пэем и 2е из них таки получили замануху. Все трусят орехи с Максимки. Остальных утешил, шо може Алка до конца недели дошлет ту рассылку. Ну а вдруХ, а то на нас уже косятся как на агЭнтов от Аллы
ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:44
clientage написав:
ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом
Мне представитель сказал, что и существующий токен подходит. Проверим
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:50
А какие карты Visa сообщество предложит рассмотреть к открытию?
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MASolomko
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:52
clientage написав:
Хм. Я вот провел микроопрос среди офиса (8..10 чел). Ни у кого нема Пакетной в Г-Пэе, по разным причинам. Но трое раньше пользовались Г-Пэем и 2е из них таки получили замануху. Все трусят орехи с Максимки. Остальных утешил, шо може Алка до конца недели дошлет ту рассылку. Ну а вдруХ, а то на нас уже косятся как на агЭнтов от Аллы
ПС. Думаю нуна аннигилировать старый токен. Мож пойдете 2..3м этапом
так у меня не пакетная карта. у меня трєвєл на визе подвязан к гпєю.
юзаю регулярно при расчетах смартом.
мож действительно отвязать и пришлют на следующий єтап.
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mephala
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:11
mephala написав:
юзаю регулярно
Думаю в этом причина
Нужна спящая карта
Ну мож и новая подойдет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:15
MASolomko написав:
А какие карты Visa сообщество предложит рассмотреть к открытию?
MASolomko, добрый день. На базе Visa дебетовые пакетные карты Ultra/Platinum Black и кредитка Travel.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:22
mephala написав:
так у меня не пакетная карта. у меня трєвєл на визе подвязан к гпєю.
юзаю регулярно при расчетах смартом.
мож действительно отвязать и пришлют на следующий єтап.
Так а по тревелу разве орехи начисляют?
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Aps
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:40
Aps написав:
Так а по тревелу разве орехи начисляют?
Aps, добрый день. По карте Тревел свои бонусы, орехов по ней нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:52
У меня есть приложуха на мобильном, карты в гуглпэй подвязаны давно, инфу про акцию 3х8 прислали.....я получу 100 орехов если тилипоном куплю отдельными транзакциями трём сотрудникам по мороженку ?
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lov2108
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