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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:53
Alfa_Bank написав: Aps написав:
Так а по тревелу разве орехи начисляют?
Aps, добрый день. По карте Тревел свои бонусы, орехов по ней нет.
Так и я о том же.
Если visa - тревел то и не должно приходить приглашение.
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Aps
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:53
clientage написав: uaprofi написав:clientage
так у Аллы и так же депо на 1 мес. - 17% (правда опять же нужно приходить в отделение)
так шо бонусы минфина для аллы слабоваты (как по мне должно получаться в общем хотябы 20% чтобы участвовать)
Я валюту думал разместить с бонусом, но там шо 3.5, шо 4.1 на полгода мне пофиг
Я лучше Симе занесу на отделение
под 3.8 с прицелом на бабиты
Это что за депо под 17% ???
На сайте не вижу.
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lov2108
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:55
lov2108 написав:
У меня есть приложуха на мобильном, карты в гуглпэй подвязаны давно, инфу про акцию 3х8 прислали.....я получу 100 орехов если тилипоном куплю отдельными транзакциями трём сотрудникам по мороженку ?
lov2108, добрый день. Получите, Но надо еще и МСС, чтоб в ПЛ участвовал.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:56
Aps написав: mephala написав:
так у меня не пакетная карта. у меня трєвєл на визе подвязан к гпєю.
юзаю регулярно при расчетах смартом.
мож действительно отвязать и пришлют на следующий єтап.
Так а по тревелу разве орехи начисляют?
орехи дают за использование визы через гпэй.
ореховая программа доступна если есть хоть одна карта в ней участвующая. у меня это комфорт.
так что при расчете трэвэлом через гпэй при наличии смски на акцию ТЕОРЕТИЧЕСКИ насыпят фантиков на бонусный счет трэвэла 3% и на ореховай счет 100 орехов.
но у меня нет смски
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mephala
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:01
Alfa_Bank
ну шо там слышно?
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Сер 14 сер, 2019 12:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:04
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
ну шо там?
IMPRINTER, добрый день. Пока работаем в поте лица
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:04
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
ну шо там?
IMPRINTER, добрый день. Пока работаем в поте лица
может для экономии почтовых затрат будет проще сразу пулл подарков за неск мес. выслать?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:08
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lov2108
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