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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7464746574667467

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:53

  Alfa_Bank написав:
  Aps написав: Так а по тревелу разве орехи начисляют?


Aps, добрый день. По карте Тревел свои бонусы, орехов по ней нет.


Так и я о том же.
Если visa - тревел то и не должно приходить приглашение.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:53

  clientage написав:
  uaprofi написав:clientage
так у Аллы и так же депо на 1 мес. - 17% (правда опять же нужно приходить в отделение)
так шо бонусы минфина для аллы слабоваты (как по мне должно получаться в общем хотябы 20% чтобы участвовать)

Я валюту думал разместить с бонусом, но там шо 3.5, шо 4.1 на полгода мне пофиг
Я лучше Симе занесу на отделение под 3.8 с прицелом на бабиты


Это что за депо под 17% ??? :shock:
На сайте не вижу.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:55

  lov2108 написав:У меня есть приложуха на мобильном, карты в гуглпэй подвязаны давно, инфу про акцию 3х8 прислали.....я получу 100 орехов если тилипоном куплю отдельными транзакциями трём сотрудникам по мороженку ? :roll:

lov2108, добрый день. Получите, Но надо еще и МСС, чтоб в ПЛ участвовал.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:55

  lov2108 написав:У меня есть приложуха на мобильном, карты в гуглпэй подвязаны давно, инфу про акцию 3х8 прислали.....я получу 100 орехов если тилипоном куплю отдельными транзакциями трём сотрудникам по мороженку ? :roll:

У вас в самой приложухе акция светиЦЦа? Если да то все ОК - угощайте своих сотрудниЦ мороженкой - (каких еще сотрудниковЪ? - маскироваЦЦа надо луЧЧе) ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:56

  Aps написав:
  mephala написав:так у меня не пакетная карта. у меня трєвєл на визе подвязан к гпєю.
юзаю регулярно при расчетах смартом.
мож действительно отвязать и пришлют на следующий єтап.


Так а по тревелу разве орехи начисляют?

орехи дают за использование визы через гпэй.
ореховая программа доступна если есть хоть одна карта в ней участвующая. у меня это комфорт.
так что при расчете трэвэлом через гпэй при наличии смски на акцию ТЕОРЕТИЧЕСКИ насыпят фантиков на бонусный счет трэвэла 3% и на ореховай счет 100 орехов.
но у меня нет смски :(
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:01

Alfa_Bank

ну шо там слышно?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 сер, 2019 12:04, всього редагувалось 2 разів.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:04

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

ну шо там?

IMPRINTER, добрый день. Пока работаем в поте лица :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:04

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

ну шо там?

IMPRINTER, добрый день. Пока работаем в поте лица :roll:


может для экономии почтовых затрат будет проще сразу пулл подарков за неск мес. выслать? :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:08

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:У меня есть приложуха на мобильном, карты в гуглпэй подвязаны давно, инфу про акцию 3х8 прислали.....я получу 100 орехов если тилипоном куплю отдельными транзакциями трём сотрудникам по мороженку ? :roll:

У вас в самой приложухе акция светиЦЦа? Если да то все ОК - угощайте своих сотрудниЦ мороженкой - (каких еще сотрудниковЪ? - маскироваЦЦа надо луЧЧе) ;)


:? :?:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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