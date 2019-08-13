RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7465746674677468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:06

  Олег1964 написав:Alfa_Bank, новую карту ультра вчера активировали, благодаря Вам, спасибо. А будет ли эта карта участвовать в акции?

Олег1964, добрый день. Необходимо 1-3 рабочих дня от момента активации карты для того, чтоб включилась программа лояльности. Далее, если есть предложение в списке акционных в Мобайле, то карта участвует.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6867
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:14

А что с мастером, будет акция на г-пей?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4358
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:26

  wig написав:А что с мастером, будет акция на г-пей?

wig, добрый день. В ближайшее время не планировали, но взяли на заметку :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6867
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7465746674677468
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1315, 1316, 1317
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13163 1854156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 12:14
Олег1964
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 197, 198, 199
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1983 620322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 08:43
Cris
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3482, 3483, 3484
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34833 4302857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2019 18:27
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74673)
14.08.2019 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.