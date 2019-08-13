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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:06
Олег1964 написав:
Alfa_Bank, новую карту ультра вчера активировали, благодаря Вам, спасибо. А будет ли эта карта участвовать в акции?
Олег1964, добрый день. Необходимо 1-3 рабочих дня от момента активации карты для того, чтоб включилась программа лояльности. Далее, если есть предложение в списке акционных в Мобайле, то карта участвует.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:14
А что с мастером, будет акция на г-пей?
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wig
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:26
wig написав:
А что с мастером, будет акция на г-пей?
wig, добрый день. В ближайшее время не планировали, но взяли на заметку
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 6867
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 579 раз.
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- Профіль
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