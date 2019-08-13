|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:06
Олег1964 написав:
Alfa_Bank, новую карту ультра вчера активировали, благодаря Вам, спасибо. А будет ли эта карта участвовать в акции?
Олег1964, добрый день. Необходимо 1-3 рабочих дня от момента активации карты для того, чтоб включилась программа лояльности. Далее, если есть предложение в списке акционных в Мобайле, то карта участвует.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6867
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:14
А что с мастером, будет акция на г-пей?
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4358
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:26
wig написав:
А что с мастером, будет акция на г-пей?
wig, добрый день. В ближайшее время не планировали, но взяли на заметку
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6867
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:56
Коллеги, подскажите, кто пользуется клонированным вторым приложением мобильной Альфы на Ксяоми. Раньше на клонированном приложении можно было заходить по отпечатку пальца, а вот недавно, с каким-то обновлением, уже зайти не даёт, выдаёт ошибку отпечатка пальца. Может, можно какие настройки подкрутить?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 867
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:48
Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2654
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:00
Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль
А второе пространство не кушает у Вас слишком много батареи? У меня одно время оно было включено, так телефон не доживал до вечера.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 867
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:06
Andrew75 написав: Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль
А второе пространство не кушает у Вас слишком много батареи? У меня одно время оно было включено, так телефон не доживал до вечера.
Не выключал с момента как купил - если телефон не доживает до вечера - то это точно не из-за второго пространства. Но если юзаю телефон немного то вечером и 40%+ вполне остается. Правда во "втором" у меня не много аппликух установлено - только Моня, Тася, Алла, Сосо и 2 аппки бегемота (24 + свинка) - предустановленные "родные" от сяоми - все во втором посносил, кроме общепринятых андроидовских.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2654
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:11
Alfa_Bank написав: Олег1964 написав:
Alfa_Bank, новую карту ультра вчера активировали, благодаря Вам, спасибо. А будет ли эта карта участвовать в акции?
Олег1964, добрый день. Необходимо 1-3 рабочих дня от момента активации карты для того, чтоб включилась программа лояльности. Далее, если есть предложение в списке акционных в Мобайле, то карта участвует.
Как понять, что программа лояльности включилась?
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:24
Олег1964 написав: Alfa_Bank написав: Олег1964 написав:
Alfa_Bank, новую карту ультра вчера активировали, благодаря Вам, спасибо. А будет ли эта карта участвовать в акции?
Олег1964, добрый день. Необходимо 1-3 рабочих дня от момента активации карты для того, чтоб включилась программа лояльности. Далее, если есть предложение в списке акционных в Мобайле, то карта участвует.
Как понять, что программа лояльности включилась?
должно смс прийти.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13163
|1854237
|
|
|1983
|620341
|
Сер 14 сер, 2019 08:43
Cris
|
|34833
|4302966
|
|