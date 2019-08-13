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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18
Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:40
я думаю вы просто не сможете установить стационарный как финансовый.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:14
uaprofi на него и будут, SMS в PSTN поддерживается давно, если АТС цифровая. Телефоны стационарные тоже давно поддерживают SMS, но это будет уже ваша задача - озаботиться нужным аппаратом и убедиться, что ваша АТС умеет в SMS.
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