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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7466746774687469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18

Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:40

  uaprofi написав:Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?


я думаю вы просто не сможете установить стационарный как финансовый.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:14

uaprofi на него и будут, SMS в PSTN поддерживается давно, если АТС цифровая. Телефоны стационарные тоже давно поддерживают SMS, но это будет уже ваша задача - озаботиться нужным аппаратом и убедиться, что ваша АТС умеет в SMS.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:48

  Seva написав:uaprofi на него и будут, SMS в PSTN поддерживается давно, если АТС цифровая. Телефоны стационарные тоже давно поддерживают SMS, но это будет уже ваша задача - озаботиться нужным аппаратом и убедиться, что ваша АТС умеет в SMS.

лет 10 назад с тримоб(Утел) на Укртелеком даже на декадно-шаговую АТС можно было отправить смс, входящий звонок и тебе зачитывали текст.:-)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:19

  uaprofi написав:Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?

а что вам мешает заказать укртелекомовскую СИМку - бесплатная доставка на Новую Почту, абанплаты нет по крайней мере в ближайшие 1,5 года + с неё выгодней звонить на стационарные телефоны чем во многих массовых тарифах других операторов...

http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:47

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?


я думаю вы просто не сможете установить стационарный как финансовый.


кстати тогда получится достаточно алогичная ситуация - они могут установить тел с кодом (044) и желают чтобы им звонили на этот телефон с финансового телефона, но клиент не может установит телефон с кодом(044) или (0462) как финансовый.

всё же думаю что будет можно)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:52

Бинго!!! проверил смс на городской приходят
значит любой их отказ будет просто аморальным, учитывая что они изменили свой номер на 044, скорей всего хотят чтобы их клиенты тратили больше денег на звонки

З.Ы.
кстати кс за эту услугу не хило списал 6 грн ;)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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