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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18
Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:40
я думаю вы просто не сможете установить стационарный как финансовый.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:14
uaprofi на него и будут, SMS в PSTN поддерживается давно, если АТС цифровая. Телефоны стационарные тоже давно поддерживают SMS, но это будет уже ваша задача - озаботиться нужным аппаратом и убедиться, что ваша АТС умеет в SMS.
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:48
лет 10 назад с тримоб(Утел) на Укртелеком даже на декадно-шаговую АТС можно было отправить смс, входящий звонок и тебе зачитывали текст.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 19:19
а что вам мешает заказать укртелекомовскую СИМку - бесплатная доставка на Новую Почту, абанплаты нет по крайней мере в ближайшие 1,5 года + с неё выгодней звонить на стационарные телефоны чем во многих массовых тарифах других операторов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:47
кстати тогда получится достаточно алогичная ситуация - они могут установить тел с кодом (044) и желают чтобы им звонили на этот телефон с финансового телефона, но клиент не может установит телефон с кодом(044) или (0462) как финансовый.
всё же думаю что будет можно)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:52
проверил смс на городской приходят
З.Ы.
кс за эту услугу списал 6 грн
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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