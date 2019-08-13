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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7466746774687469

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Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18

Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:40

  uaprofi написав:Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?


я думаю вы просто не сможете установить стационарный как финансовый.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:14

uaprofi на него и будут, SMS в PSTN поддерживается давно, если АТС цифровая. Телефоны стационарные тоже давно поддерживают SMS, но это будет уже ваша задача - озаботиться нужным аппаратом и убедиться, что ваша АТС умеет в SMS.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:48

  Seva написав:uaprofi на него и будут, SMS в PSTN поддерживается давно, если АТС цифровая. Телефоны стационарные тоже давно поддерживают SMS, но это будет уже ваша задача - озаботиться нужным аппаратом и убедиться, что ваша АТС умеет в SMS.

лет 10 назад с тримоб(Утел) на Укртелеком даже на декадно-шаговую АТС можно было отправить смс, входящий звонок и тебе зачитывали текст.:-)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:19

  uaprofi написав:Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?

а что вам мешает заказать укртелекомовскую СИМку - бесплатная доставка на Новую Почту, абанплаты нет по крайней мере в ближайшие 1,5 года + с неё выгодней звонить на стационарные телефоны чем во многих массовых тарифах других операторов...

http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:47

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?


я думаю вы просто не сможете установить стационарный как финансовый.


кстати тогда получится достаточно алогичная ситуация - они могут установить тел с кодом (044) и желают чтобы им звонили на этот телефон с финансового телефона, но клиент не может установит телефон с кодом(044) или (0462) как финансовый.

всё же думаю что будет можно)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:52

проверил смс на городской приходят

З.Ы.
кс за эту услугу списал 6 грн ;)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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