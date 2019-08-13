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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18
Господа, кто знает куда они будут слать коды потверждения, и коды 3Д-секьюрити - если установить финансовый телефон на номер Укртелекома (стационар)?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:40
я думаю вы просто не сможете установить стационарный как финансовый.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:14
uaprofi на него и будут, SMS в PSTN поддерживается давно, если АТС цифровая. Телефоны стационарные тоже давно поддерживают SMS, но это будет уже ваша задача - озаботиться нужным аппаратом и убедиться, что ваша АТС умеет в SMS.
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:48
лет 10 назад с тримоб(Утел) на Укртелеком даже на декадно-шаговую АТС можно было отправить смс, входящий звонок и тебе зачитывали текст.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 19:19
а что вам мешает заказать укртелекомовскую СИМку - бесплатная доставка на Новую Почту, абанплаты нет по крайней мере в ближайшие 1,5 года + с неё выгодней звонить на стационарные телефоны чем во многих массовых тарифах других операторов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:47
кстати тогда получится достаточно алогичная ситуация - они могут установить тел с кодом (044) и желают чтобы им звонили на этот телефон с финансового телефона, но клиент не может установит телефон с кодом(044) или (0462) как финансовый.
всё же думаю что будет можно)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:52
Бинго!!! проверил смс на городской приходят
значит любой их отказ будет просто аморальным, учитывая что они изменили свой номер на 044, скорей всего хотят чтобы их клиенты тратили больше денег на звонки
З.Ы.
кстати кс за эту услугу не хило списал 6 грн
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:25
Re: Альфа-Банк
Что бы смс гарантированно приходили они договора с операторами заключают. Смс на укртелеком это экзотика и имхо ради нескольких клиентов никто не будет заморачиваться.
Я смотрю вы лёгких путей в жизни не ищите. )
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:31
Re: Альфа-Банк
причём тут лёгкие пути - они сменили номер телефон с 0800 на 044
меня это полностью устраивает я тоже меняю свой финансовый телефон на 044
что не так?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:40
Re: Альфа-Банк
Да меняйте что хотите. Банк тут при чем? Ни вы ни банк ничего друг другу не должны в данном вопросе.
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