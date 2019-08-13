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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:02
Aps
вот и я о том же,
я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых,
Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится,
у меня на это возникло вполне логичное - почему?
дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё.
мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!!
все верно?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:07
uaprofi написав:Aps
вот и я о том же,
я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых,
Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится,
у меня на это возникло вполне логичное - почему?
дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё.
мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!!
все верно?
Как бы почему прозвучало ведь.
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Aps
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:17
Aps написав:
Как бы почему прозвучало ведь.
с Ваших ответа я понял что:
Смс на укртелеком это экзотика и имхо ради нескольких клиентов никто не будет заморачиваться.
я всё же немного лучшего мнение о Альфе - и думаю что они думают о всех своих клиентах)
впрочем нужно сначала узнать - действительное положение дел ...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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- Повідомлень: 2879
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 292 раз.
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