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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7467746874697470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:02

Aps

вот и я о том же,
я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых,
Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится,
у меня на это возникло вполне логичное - почему?
дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё.
мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!!
все верно?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:07

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:Aps

вот и я о том же,
я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых,
Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится,
у меня на это возникло вполне логичное - почему?
дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё.
мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!!
все верно?


Как бы почему прозвучало ведь.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:17

  Aps написав:Как бы почему прозвучало ведь.

с Ваших ответа я понял что:
Смс на укртелеком это экзотика и имхо ради нескольких клиентов никто не будет заморачиваться.


я всё же немного лучшего мнение о Альфе - и думаю что они думают о всех своих клиентах)
впрочем нужно сначала узнать - действительное положение дел ...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:06

Re: Альфа-Банк

опять в Myalfa не работает пополнение сберсчета
может, завтра починят...
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:09

uaprofi

в ДКБО Аллы написано четко, что смс, 3д, пароли маба и т.п. отправляются на "Номер мобільного телефону Клієнта"

https://alfabank.ua/upload/public-agree ... x-2019.pdf

так что все ваши затеи не будут иметь положительного исхода.
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IMPRINTER
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