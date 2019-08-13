вот и я о том же, я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых, Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится, у меня на это возникло вполне логичное - почему? дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё. мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!! все верно?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
вот и я о том же, я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых, Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится, у меня на это возникло вполне логичное - почему? дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё. мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!! все верно?