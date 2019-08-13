Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:02
Aps вот и я о том же, я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых, Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится, у меня на это возникло вполне логичное - почему? дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё. мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!! все верно?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
uaprofi
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Подякували: 292 раз.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:07
uaprofi написав: Aps вот и я о том же, я просто задал вопрос о стационарных телефонах - как о финансовых, Уважаемы Импри - высказал мнение что это может не получится, у меня на это возникло вполне логичное - почему? дальше я проверил - что смс ходит - теперь просто хочу сменить фин номер. И всё. мне кажется что смена фин номера это очень простая и отлаженная процедура, особенно в такой уважаемой организации как Алла-Банк!!! все верно?
Как бы почему прозвучало ведь.
Aps
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:17
Aps написав:
Как бы почему прозвучало ведь.
с Ваших ответа я понял что:
Смс на укртелеком это экзотика и имхо ради нескольких клиентов никто не будет заморачиваться.
я всё же немного лучшего мнение о Альфе - и думаю что они думают о всех своих клиентах)
впрочем нужно сначала узнать - действительное положение дел ...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
uaprofi
Повідомлень: 2879
З нами з: 21.04.11
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Додано: Сер 14 сер, 2019 23:06
опять в Myalfa не работает пополнение сберсчета
может, завтра починят...
Arien
Повідомлень: 731
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Додано: Сер 14 сер, 2019 23:09
uaprofi
в ДКБО Аллы написано четко, что смс, 3д, пароли маба и т.п. отправляются на "Номер мобільного телефону Клієнта"
https://alfabank.ua/upload/public-agree ... x-2019.pdf
так что все ваши затеи не будут иметь положительного исхода.
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IMPRINTER
2
Повідомлень: 36234
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5
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Додано: Чет 15 сер, 2019 01:32
Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!
Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
guntherhouse777, доброе утро. Да.
Ой, і мені за надто довгий перевипуск додаткової пакетної картки Ультра горішків насипали! Дякую! *пішла хрумати*
torrent78
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Додано: Чет 15 сер, 2019 06:23
Arien написав:
опять в Myalfa не работает пополнение сберсчета
может, завтра починят...
это у них стандарт. с 21 до 24 часов можно и не надеяться пополнить ощадник.
mephala
Повідомлень: 5238
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:20
по Эко-максимум есть плата за конвертацию, если рассчитываться за границей?
yuri1978
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:24
Нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:26
clientage написав:
Нема
от і добре
дякую
yuri1978
Повідомлень: 834
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 82 раз.
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