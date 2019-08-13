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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:45
Flamingo написав: mephala написав: Олег1964 написав:
Как понять, что программа лояльности включилась?
должно смс прийти.
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
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Олег1964
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:51
torrent78 написав: Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!
Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
guntherhouse777, доброе утро. Да.
Ой, і мені за надто довгий перевипуск додаткової пакетної картки Ультра горішків насипали! Дякую! *пішла хрумати*
Ой! Может и моей жене насыпят? Тоже пострадала, когда ждала новую Ультру
Она так любит кешью.
И заодно пригласят участвовать в акции по трем расчетам смартфоном
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Олег1964
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:52
Олег1964 написав: Flamingo написав: Олег1964 написав:
Как понять, что программа лояльности включилась?
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
Неее, заманухи сами по себе. Яйца надежнее. А то може шо не подтянулось, шо не аХтивировалося, да да. Тока яйца.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:11
clientage написав: Олег1964 написав: Flamingo написав:
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
Неее, заманухи сами по себе. Яйца надежнее. А то може шо не подтянулось, шо не аХтивировалося, да да. Тока яйца.
Уже проверил. Купил тетрадку на 20% дешевле. Работает.
Тетрадки не портятся, в отличии от яиц
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Олег1964
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Чет 15 сер, 2019 09:41
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