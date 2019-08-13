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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7468746974707471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:45

  Flamingo написав:
  mephala написав:
  Олег1964 написав:Как понять, что программа лояльности включилась?

должно смс прийти.

А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось. :wink:

Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи :)
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:51

  torrent78 написав:
  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!

Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?


guntherhouse777, доброе утро. Да.


Ой, і мені за надто довгий перевипуск додаткової пакетної картки Ультра горішків насипали! Дякую! *пішла хрумати*

Ой! Может и моей жене насыпят? Тоже пострадала, когда ждала новую Ультру :roll:
Она так любит кешью. :lol:
И заодно пригласят участвовать в акции по трем расчетам смартфоном :?
Олег1964
 
Повідомлень: 205
З нами з: 03.10.16
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:52

  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Как понять, что программа лояльности включилась?

А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось. :wink:

Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи :)

Неее, заманухи сами по себе. Яйца надежнее. А то може шо не подтянулось, шо не аХтивировалося, да да. Тока яйца.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:11

  clientage написав:
  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось. :wink:

Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи :)

Неее, заманухи сами по себе. Яйца надежнее. А то може шо не подтянулось, шо не аХтивировалося, да да. Тока яйца.

Уже проверил. Купил тетрадку на 20% дешевле. Работает.
Тетрадки не портятся, в отличии от яиц :)
Олег1964
 
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З нами з: 03.10.16
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  #<1 ... 7468746974707471
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