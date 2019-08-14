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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:45
Flamingo написав: mephala написав: Олег1964 написав:
Как понять, что программа лояльности включилась?
должно смс прийти.
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
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Олег1964
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:51
torrent78 написав: Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення та дарує 50 бонусів в програмі лояльності Cash'U CLUB. Дякуємо за розуміння!
Альфа-банк, это за длительное ожидание возможности активировать карту?
guntherhouse777, доброе утро. Да.
Ой, і мені за надто довгий перевипуск додаткової пакетної картки Ультра горішків насипали! Дякую! *пішла хрумати*
Ой! Может и моей жене насыпят? Тоже пострадала, когда ждала новую Ультру
Она так любит кешью.
И заодно пригласят участвовать в акции по трем расчетам смартфоном
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Олег1964
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:52
Олег1964 написав: Flamingo написав: Олег1964 написав:
Как понять, что программа лояльности включилась?
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
Неее, заманухи сами по себе. Яйца надежнее. А то може шо не подтянулось, шо не аХтивировалося, да да. Тока яйца.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:11
clientage написав: Олег1964 написав: Flamingo написав:
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
Неее, заманухи сами по себе. Яйца надежнее. А то може шо не подтянулось, шо не аХтивировалося, да да. Тока яйца.
Уже проверил. Купил тетрадку на 20% дешевле. Работает.
Тетрадки не портятся, в отличии от яиц
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Олег1964
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:21
Коллеги, а подскажите, это давно уже по перевыпущенным картам (Эко) нельзя отключить страховку от несчастных случаев до первой билинговой даты. Позвонил на теплую линию для отключения страховок, а они сказали приходить через месяц, ссылку на документ с изменениями предоставить не смогли.
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GrafBV
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:41
ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?
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mephala
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:43
Олег1964 написав: Flamingo написав: Олег1964 написав:
Как понять, что программа лояльности включилась?
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
а смс приходило?
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mephala
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:46
GrafBV написав:
Коллеги, а подскажите, это давно уже по перевыпущенным картам (Эко) нельзя отключить страховку от несчастных случаев до первой билинговой даты. Позвонил на теплую линию для отключения страховок, а они сказали приходить через месяц, ссылку на документ с изменениями предоставить не смогли.
если страховка была отключена то она включается не в момент смены карт а в первую биллинговую дату после смены карты.
а то я так был нарвался - сразу после смены позвонил отключать. и мне отключили что и так было отключено
а потом в ближайшую РД она включилась о чем я понятия не имел и в следующую комис насчитали
благо офпред помог с компенсацией заодно и пояснили как работает. теперь и сотрудники видать вкурсе
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mephala
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:48
mephala написав:
ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?
mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:04
Alfa_Bank скажите, а насколько реально рассчетную дату передвинуть?
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Seva
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Чет 15 сер, 2019 09:41
ol_zy
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