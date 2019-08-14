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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:08
mephala написав: Олег1964 написав: Flamingo написав:
А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось.
Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи
а смс приходило?
Нет, не приходило.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:11
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?
mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.
А если у меня есть текущий счет - фасткард даст оформить в баксах?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:16
Добрый день Alfa_Bank!
Жена хочет перейти с пакета Комфорт в пакет Ультра. Подскажите - такие действия дают возможность участвовать в акции приведи друга или нет? Спасибо
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:17
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?
mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.
Давайте уточним этот вопрос..
Возврат средств с депо по Вашим тарифам - без комиссии, собственно как и у многих других банков.
Просто сперва деньги должны куда-то упасть, - на текущий или карточный счет, а потом уже снимаются в кассе банка, к примеру.
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:26
EvgCapp написав:
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?
с карточного комиссии не будет (снимать через оформление у менеджера, не поддаваться на предложение снять в кассе с карты), с текущего будет комиссия 1%
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:27
EvgCapp написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?
mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.
Давайте уточним этот вопрос..
Возврат средств с депо по Вашим тарифам - без комиссии, собственно как и у многих других банков.
Просто сперва деньги должны куда-то упасть, - на текущий или карточный счет, а потом уже снимаются в кассе банка, к примеру.
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?
Смотря на какой карточный - если на счет пакетной карты - то снятие согласно тарифов карты. Если на счет скажем кредитки - то снятие нала платное.
Снятие с текущего счета - платно.
Возвращением депо считается тот момент когда деньги упали на карту (счет). Это бесплатно. После этого это уже не депозитные деньги, а остаток по карте (счету) - и на них распространяются все тарифы конкретной карты (счета)
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Flamingo
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:30
EvgCapp написав:
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?
Формулирую ответ.
У Алки для (просто)текущего и (текущего)карточного счета РАЗЛИЧНЫЕ тарифы.
По тарифам с текущего гроши снимаются с комисс 1% и ПОФИГ как они туды попали
По тарифам карточного (в общ. случае) у клиента при обращении к менажеру (а не в кассу) есть возможность снять без комисс и без лимита гроши, поступившие с депозита.
А для снятия средств, поступивших по др. каналам с картсчета применяют др. тариф, в соответствии с типом карточного Пакета.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:45
clientage написав: EvgCapp написав:
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?
Формулирую ответ.
У Алки для (просто)текущего и (текущего)карточного счета РАЗЛИЧНЫЕ тарифы.
По тарифам с текущего гроши снимаются с комисс 1% и ПОФИГ как они туды попали
По тарифам карточного (в общ. случае) у клиента при обращении к менажеру (а не в кассу) есть возможность снять без комисс и без лимита гроши, поступившие с депозита.
А для снятия средств, поступивших по др. каналам с картсчета применяют др. тариф, в соответствии с типом карточного Пакета.
Спасибо Всем за ответы,
немного уточню..
Если у меня по Платинум Блеку 2 раза в месяц снятие вроде как без ограничений(исходя из тарифов), то если депо упадет на карточный, я смогу без комисса его полностью снять?
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EvgCapp
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Чет 15 сер, 2019 09:41
ol_zy
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