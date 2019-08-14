RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74707471747274737474>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:08

  mephala написав:
  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:А еще можно купить яйцо (одно) куриное - или что-либо другое недорогое ценой от 2 грн. - если баллы кешью начислились - значит все включилось. :wink:

Не, не так. В приложении появилось предложение о выборе супербонусных орехов.
Значит можно собирать орехи :)

а смс приходило?

Нет, не приходило.
Олег1964
 
Повідомлень: 206
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:11

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?

mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.

А если у меня есть текущий счет - фасткард даст оформить в баксах?
mephala
 
Повідомлень: 5244
З нами з: 07.04.14
Подякував: 66 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:16

Добрый день Alfa_Bank!
Жена хочет перейти с пакета Комфорт в пакет Ультра. Подскажите - такие действия дают возможность участвовать в акции приведи друга или нет? Спасибо
Навигатор
 
Повідомлень: 331
З нами з: 21.12.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:17

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?

mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.

Давайте уточним этот вопрос..
Возврат средств с депо по Вашим тарифам - без комиссии, собственно как и у многих других банков.
Просто сперва деньги должны куда-то упасть, - на текущий или карточный счет, а потом уже снимаются в кассе банка, к примеру.
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?
EvgCapp
 
Повідомлень: 67
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:26

  EvgCapp написав:Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?

с карточного комиссии не будет (снимать через оформление у менеджера, не поддаваться на предложение снять в кассе с карты), с текущего будет комиссия 1%
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 18.09.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:27

  EvgCapp написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?

mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.

Давайте уточним этот вопрос..
Возврат средств с депо по Вашим тарифам - без комиссии, собственно как и у многих других банков.
Просто сперва деньги должны куда-то упасть, - на текущий или карточный счет, а потом уже снимаются в кассе банка, к примеру.
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?

Смотря на какой карточный - если на счет пакетной карты - то снятие согласно тарифов карты. Если на счет скажем кредитки - то снятие нала платное.
Снятие с текущего счета - платно.
Возвращением депо считается тот момент когда деньги упали на карту (счет). Это бесплатно. После этого это уже не депозитные деньги, а остаток по карте (счету) - и на них распространяются все тарифы конкретной карты (счета)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:30

Re: Альфа-Банк

  EvgCapp написав:Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?

Формулирую ответ.
У Алки для (просто)текущего и (текущего)карточного счета РАЗЛИЧНЫЕ тарифы.
По тарифам с текущего гроши снимаются с комисс 1% и ПОФИГ как они туды попали :P
По тарифам карточного (в общ. случае) у клиента при обращении к менажеру (а не в кассу) есть возможность снять без комисс и без лимита гроши, поступившие с депозита.
А для снятия средств, поступивших по др. каналам с картсчета применяют др. тариф, в соответствии с типом карточного Пакета.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28914
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2312 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:45

  clientage написав:
  EvgCapp написав:Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?

Формулирую ответ.
У Алки для (просто)текущего и (текущего)карточного счета РАЗЛИЧНЫЕ тарифы.
По тарифам с текущего гроши снимаются с комисс 1% и ПОФИГ как они туды попали :P
По тарифам карточного (в общ. случае) у клиента при обращении к менажеру (а не в кассу) есть возможность снять без комисс и без лимита гроши, поступившие с депозита.
А для снятия средств, поступивших по др. каналам с картсчета применяют др. тариф, в соответствии с типом карточного Пакета.

Спасибо Всем за ответы,
немного уточню..
Если у меня по Платинум Блеку 2 раза в месяц снятие вроде как без ограничений(исходя из тарифов), то если депо упадет на карточный, я смогу без комисса его полностью снять?
EvgCapp
 
Повідомлень: 67
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:00

Re: Альфа-Банк

Панове, а не підскажите, чи нічого не змінилося в Альфі, як раза відправляються СЕП платежі, по регламенту в 10:00, 14:00 і 17:00 ?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10055
З нами з: 30.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:03

  Seva написав:Alfa_Bank скажите, а насколько реально рассчетную дату передвинуть?

Seva, добрый день. На данный момент такой услуги нет.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 74707471747274737474>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Ferlakur, greenozon, SHURICK76, Slx і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1316, 1317, 1318
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13172 1855170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 14:12
Ferlakur
ОТП БАНК 1 ... 608, 609, 610
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6093 1394577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 14:05
maxim2014
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3482, 3483, 3484
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34836 4303464
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 13:57
casper12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74732)
15.08.2019 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.