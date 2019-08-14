Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05

Господа опытные рассрочковеды, подскажите как сейчас правильнее поступить.

Есть много трат, по которым пришло предложение на рассрочку, общая сумма довольно внушительная. Так же есть желание отсрочить внесение денег на как можно позже, но не платить комиссии по самим рассрочкам. Абонплатой за не выведенную в ноль "Максимку" можно пренебречь.

Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа. Расскажите, есть ли ошибки в такой последовательности действий:

1. Пережидаю 20-е августа в грейсе

2. Оформляю 21-го или чуть позже траты в рассрочку

3. Первый платёж начисляется 20-го сентября

4. 21-го сентября или позже выполняю досрочное погашение рассрочек

5. До 20-го октября погашаю всю сумму. Или, если так можно, опять пережидаю в грейсе погашенные рассрочки, и выплачиваю всё до 14-го ноября? Можно так?



Имеет ли значение при этой схеме длительность рассрочки? Стоит менять, или просто соглашаться с тем, что предложено?

И, в довесок, есть ли ограничение на количество рассрочек?