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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:08
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Закончился депозит.
Деньги упали на текущий счет (баксы).
Там банк не сделал исключения для депозитных денег? Как и раньше гребут 1% с всего если обналичить?
mephala, добрый день. Тарифы не менялись - 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента - 1% от суммы.
А если у меня есть текущий счет - фасткард даст оформить в баксах?
Можно оформить только фаст-кард в евро.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 13:11
Навигатор написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Жена хочет перейти с пакета Комфорт в пакет Ультра. Подскажите - такие действия дают возможность участвовать в акции приведи друга или нет? Спасибо
Навигатор, добрый день. Возможность есть, если ваша жена закроет пакет Комфорт, вы ей отправите приглашение и она по этой реферальной ссылке оформит Ультру.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 13:16
EvgCapp написав: clientage написав: EvgCapp написав:
Формулирую вопрос:
закончился депо - деньги упали на карточный(текущий) счет - я прихожу забирать с кассы, здесь будет комиссия?
Формулирую ответ.
У Алки для (просто)текущего и (текущего)карточного счета РАЗЛИЧНЫЕ тарифы.
По тарифам с текущего гроши снимаются с комисс 1% и ПОФИГ как они туды попали
По тарифам карточного (в общ. случае) у клиента при обращении к менажеру (а не в кассу) есть возможность снять без комисс и без лимита гроши, поступившие с депозита.
А для снятия средств, поступивших по др. каналам с картсчета применяют др. тариф, в соответствии с типом карточного Пакета.
Спасибо Всем за ответы,
немного уточню..
Если у меня по Платинум Блеку 2 раза в месяц снятие вроде как без ограничений(исходя из тарифов), то если депо упадет на карточный, я смогу без комисса его полностью снять?
EvgCapp, добрый день. Два раза в месяц можно снять в кассе любую сумму без комиссии.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 13:17
Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите, чи нічого не змінилося в Альфі, як раза відправляються СЕП платежі, по регламенту в 10:00, 14:00 і 17:00 ?
Скупердяй, доброго дня. Нічого не змінилося
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05
Господа опытные рассрочковеды, подскажите как сейчас правильнее поступить.
Есть много трат, по которым пришло предложение на рассрочку, общая сумма довольно внушительная. Так же есть желание отсрочить внесение денег на как можно позже, но не платить комиссии по самим рассрочкам. Абонплатой за не выведенную в ноль "Максимку" можно пренебречь.
Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа. Расскажите, есть ли ошибки в такой последовательности действий:
1. Пережидаю 20-е августа в грейсе
2. Оформляю 21-го или чуть позже траты в рассрочку
3. Первый платёж начисляется 20-го сентября
4. 21-го сентября или позже выполняю досрочное погашение рассрочек
5. До 20-го октября погашаю всю сумму. Или, если так можно, опять пережидаю в грейсе погашенные рассрочки, и выплачиваю всё до 14-го ноября? Можно так?
Имеет ли значение при этой схеме длительность рассрочки? Стоит менять, или просто соглашаться с тем, что предложено?
И, в довесок, есть ли ограничение на количество рассрочек?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05
Всем доброго дня!
Ну что думаю у всех хорошее настроение?
Всем форумным писакам налили по 50 орехов?
т.е. настроение улучшилось
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку
перевожу на русский язык - это значит что кода вы видите уже списание в ИБ например по карте Макс-гомивка, и что его провели по счёту и шлёте СЭП. - то на обратной стороне тасуют колоду
Вас об этом предупреждали?
Где открытая информация по этой карте?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:10
Уважаемый, Alfa_Bank!
у меня же абсолютно простой вопрос...
Вы поменяли свой телефон для связи с клиентами на (044)
Может ли клиент установить финансовый телефон с кодом (044)
Если нет то почему? и ненаходите ли Вы такую ситуацию аморальной?
Спасибо.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:12
Alfa_Bank написав: mephala написав:
если у меня есть текущий счет - фасткард даст оформить в баксах?
Можно оформить только фаст-кард в евро.
а как закрыть текущий счет что бы появилась возможность оформить фасткард в долларах если у меня к текущему подвязаны депозиты?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:15
uaprofi написав:
Всем доброго дня!
Ну что думаю у всех хорошее настроение?
Всем форумным писакам налили по 50 орехов?
т.е. настроение улучшилось
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку
перевожу на русский язык - это значит что кода вы видите уже списание в ИБ например по карте Макс-гомивка, и что его провели по счёту и шлёте СЭП. - то на обратной стороне тасуют колоду
Вас об этом предупреждали?
Где открытая информация по этой карте?
а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету?
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17
Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль
Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?
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