|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:19
Andrew75 написав: Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль
Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?
у меня и обычный клон аллы стал криво работать -не пускает даже по паролю.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36236
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5762 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:21
mephala написав:
а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету?
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах
понимаете, в других банках когда я скачиваю файл с тарифами, или смотрю описание - продукта я получаю достаточно полную правдивую информацию.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2888
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:26
mephala написав:
а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету?
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах
я щас ищу насайте банка документ "Анкету-заяву, про акцепт Публичноъ пропозиции АТ на укладання Договору про банкывське обслуговування фызичних осіб
"
можете помочь мне его найти?
образец этой Анкеты-заявы вообще есть на сайте?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2888
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:27
IMPRINTER написав: Andrew75 написав: Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль
Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?
у меня и обычный клон аллы стал криво работать -не пускает даже по паролю.
Вот и у меня клон начал криво работать. По паролю правда пускает, но отпечаток перестал работать. Flamingo посоветовал поставить вторую Альфу на второе пространство. Но это проблему не решило, отпечаток пальца и там не работает.
Раньше всё работало, удобнее было пользоваться.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 869
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:28
uaprofi написав: mephala написав:
а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету?
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах
понимаете, в других банках когда я скачиваю файл с тарифами, или смотрю описание - продукта я получаю достаточно полную правдивую информацию.
т.е. вы признаете что тарифы не являются секретом? а че тогда бочку гоните? по инерции? это во первых.
а во вторых - если вы считаете что бока в тарифах только у алки то вы или не читали тарифы всех банок Украины или поставили себе целью выпятить бока только алки.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5248
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:31
uaprofi написав: mephala написав:
а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету?
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах
я щас ищу насайте банка документ "Анкету-заяву, про акцепт Публичноъ пропозиции АТ на укладання Договору про банкывське обслуговування фызичних осіб
"
можете помочь мне его найти?
образец этой Анкеты-заявы вообще есть на сайте?
а зачем самому искать? спросили бы офпреда и все.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5248
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:37
mephala написав:
а зачем самому искать? спросили бы офпреда и все.
Хорошо, Офпред - помогите пожалуйста найти у Вас на сайте Выше обозначенный документ!!!
Заранее благодарю!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2888
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:42
mephala написав:
т.е. вы признаете что тарифы не являются секретом? а че тогда бочку гоните? по инерции? это во первых.
я не говорю что они секрет.
по моему мнению они очень не прозрачны.
И политика бани примерно следующая - если клиент поставил вопрос достаточно точно - мы ответим достаточно точно, но о всех существеных нюансах просто промолчим
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2888
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:50
uaprofi написав:
Уважаемый, Alfa_Bank
!
у меня же абсолютно простой вопрос...
Вы поменяли свой телефон для связи с клиентами на (044)
Может ли клиент установить финансовый телефон с кодом (044)
Если нет то почему? и ненаходите ли Вы такую ситуацию аморальной?
Спасибо.
uaprofi, добрый день. Вопрос на уточнении.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6878
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:51
Andrew75 написав: Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль
Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?
Полностью корректно работает. Причем не только с Аллой а со всеми аппками где есть вход "по пальцу". А Вы попробуйте установить во "втором" еще что-либо из следующих аппок: Моня, icon25, П24, A24, Т2ю - у меня со всеми ними во "втором" все корректно работает. Если у Вас по ним заработает? а по Алле нет - то проблема в Аллt, если не пойдут и они - то проблема в телефоне.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1985
|620504
|
|
|34837
|4303556
|
|
|13172
|1855235
|
|