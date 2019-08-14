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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7472747374747475>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:19

  Andrew75 написав:
  Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль

Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?


у меня и обычный клон аллы стал криво работать -не пускает даже по паролю.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:21

  mephala написав:а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету? :lol:
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах :lol:


понимаете, в других банках когда я скачиваю файл с тарифами, или смотрю описание - продукта я получаю достаточно полную правдивую информацию.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:26

  mephala написав:а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету? :lol:
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах :lol:


я щас ищу насайте банка документ "Анкету-заяву, про акцепт Публичноъ пропозиции АТ на укладання Договору про банкывське обслуговування фызичних осіб"

можете помочь мне его найти?
образец этой Анкеты-заявы вообще есть на сайте?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:27

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:
  Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль

Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?


у меня и обычный клон аллы стал криво работать -не пускает даже по паролю.

Вот и у меня клон начал криво работать. По паролю правда пускает, но отпечаток перестал работать. Flamingo посоветовал поставить вторую Альфу на второе пространство. Но это проблему не решило, отпечаток пальца и там не работает.
Раньше всё работало, удобнее было пользоваться.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:28

  uaprofi написав:
  mephala написав:а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету? :lol:
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах :lol:


понимаете, в других банках когда я скачиваю файл с тарифами, или смотрю описание - продукта я получаю достаточно полную правдивую информацию.

т.е. вы признаете что тарифы не являются секретом? а че тогда бочку гоните? по инерции? это во первых.
а во вторых - если вы считаете что бока в тарифах только у алки то вы или не читали тарифы всех банок Украины или поставили себе целью выпятить бока только алки.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:31

  uaprofi написав:
  mephala написав:а тариф который вы привели вам из под полы выдали по большому секрету? :lol:
и работает кстати оно совсем не так как описано в тарифах :lol:


я щас ищу насайте банка документ "Анкету-заяву, про акцепт Публичноъ пропозиции АТ на укладання Договору про банкывське обслуговування фызичних осіб"

можете помочь мне его найти?
образец этой Анкеты-заявы вообще есть на сайте?

а зачем самому искать? спросили бы офпреда и все.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:37

  mephala написав:а зачем самому искать? спросили бы офпреда и все.


Хорошо, Офпред - помогите пожалуйста найти у Вас на сайте Выше обозначенный документ!!!
Заранее благодарю!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:42

  mephala написав:т.е. вы признаете что тарифы не являются секретом? а че тогда бочку гоните? по инерции? это во первых.

я не говорю что они секрет.
по моему мнению они очень не прозрачны.
И политика бани примерно следующая - если клиент поставил вопрос достаточно точно - мы ответим достаточно точно, но о всех существеных нюансах просто промолчим
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:50

  uaprofi написав:Уважаемый, Alfa_Bank!
у меня же абсолютно простой вопрос...
Вы поменяли свой телефон для связи с клиентами на (044)
Может ли клиент установить финансовый телефон с кодом (044)
Если нет то почему? и ненаходите ли Вы такую ситуацию аморальной?
Спасибо.

uaprofi, добрый день. Вопрос на уточнении.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:51

  Andrew75 написав:
  Flamingo написав:Andrew75
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль

Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?

Полностью корректно работает. Причем не только с Аллой а со всеми аппками где есть вход "по пальцу". А Вы попробуйте установить во "втором" еще что-либо из следующих аппок: Моня, icon25, П24, A24, Т2ю - у меня со всеми ними во "втором" все корректно работает. Если у Вас по ним заработает? а по Алле нет - то проблема в Аллt, если не пойдут и они - то проблема в телефоне.
Flamingo
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