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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7472747374747475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:51

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду
Оформляю ощадный и вылазит окно:
Зображення
то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?
можете чем то аргументировать кроме банк кушать хочет? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:52

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:если у меня есть текущий счет - фасткард даст оформить в баксах?

Можно оформить только фаст-кард в евро.

а как закрыть текущий счет что бы появилась возможность оформить фасткард в долларах если у меня к текущему подвязаны депозиты?

Уточню, отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:55

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?

Там не много не так - если на ощаднике деньги отлежали 14 дней то их можно снять бесплатно с ОЩАДНИКА. Если же их бросить на текущий - то снятие опять будет за 1%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:00

  Flamingo написав:
  mephala написав:то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?

Там не много не так - если на ощаднике деньги отлежали 14 дней то их можно снять бесплатно с ОЩАДНИКА. Если же их бросить на текущий - то снятие опять будет за 1%

ну от есть у вас ощадник. вы приходите и говорите - закрываю в ноль (закрываете депозит) и хочу забрать через кассу.
то это как - сбрасывание на текущий или выдача с ощадника?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:05

  uaprofi написав:
  mephala написав:а зачем самому искать? спросили бы офпреда и все.


Хорошо, Офпред - помогите пожалуйста найти у Вас на сайте Выше обозначенный документ!!!
Заранее благодарю!

Такой информации на сайте не размещаем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:22

  mephala написав:Вопрос офпреду
Оформляю ощадный и вылазит окно:
Зображення
то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?
можете чем то аргументировать кроме банк кушать хочет? :mrgreen:

mephala, может, я не совсем поняла ваш вопрос, но если сумма попала на текущий счет, то снятие с комиссией. Если снимаете с ощадного, то это без комиссии после 14 дней.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:28

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?

Там не много не так - если на ощаднике деньги отлежали 14 дней то их можно снять бесплатно с ОЩАДНИКА. Если же их бросить на текущий - то снятие опять будет за 1%

ну от есть у вас ощадник. вы приходите и говорите - закрываю в ноль (закрываете депозит) и хочу забрать через кассу.
то это как - сбрасывание на текущий или выдача с ощадника?

Ощадный можно закрыть через отделение, получив остаток в кассе, т.к. это бессрочный депозит. При закрытии срочных депозитов, сумма перечисляется на счет.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:30

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:
  mephala написав:а зачем самому искать? спросили бы офпреда и все.


Хорошо, Офпред - помогите пожалуйста найти у Вас на сайте Выше обозначенный документ!!!
Заранее благодарю!

Такой информации на сайте не размещаем.

окей.
можно ли получить образец этой анкеты в отделении - для ознакомления?
если можно - то к кому обратится? в любом отделении к любому менеджеру?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:33

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:то это как - сбрасывание на текущий или выдача с ощадника?

На текущий там деньги точно не идут. У меня дочка 2 недели назад так евровый депо забирала после отлежки 2 недель на ощаднике. Выдают напрямую с ощадника с одновременным закрытием.
Flamingo
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