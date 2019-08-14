Вопрос офпреду Оформляю ощадный и вылазит окно: то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите? можете чем то аргументировать кроме банк кушать хочет?
mephala написав:то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?
Там не много не так - если на ощаднике деньги отлежали 14 дней то их можно снять бесплатно с ОЩАДНИКА. Если же их бросить на текущий - то снятие опять будет за 1%
mephala написав:то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?
Там не много не так - если на ощаднике деньги отлежали 14 дней то их можно снять бесплатно с ОЩАДНИКА. Если же их бросить на текущий - то снятие опять будет за 1%
ну от есть у вас ощадник. вы приходите и говорите - закрываю в ноль (закрываете депозит) и хочу забрать через кассу. то это как - сбрасывание на текущий или выдача с ощадника?
mephala написав:Вопрос офпреду Оформляю ощадный и вылазит окно: то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите? можете чем то аргументировать кроме банк кушать хочет?
mephala, может, я не совсем поняла ваш вопрос, но если сумма попала на текущий счет, то снятие с комиссией. Если снимаете с ощадного, то это без комиссии после 14 дней.
mephala написав:то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?
Там не много не так - если на ощаднике деньги отлежали 14 дней то их можно снять бесплатно с ОЩАДНИКА. Если же их бросить на текущий - то снятие опять будет за 1%
ну от есть у вас ощадник. вы приходите и говорите - закрываю в ноль (закрываете депозит) и хочу забрать через кассу. то это как - сбрасывание на текущий или выдача с ощадника?
Ощадный можно закрыть через отделение, получив остаток в кассе, т.к. это бессрочный депозит. При закрытии срочных депозитов, сумма перечисляется на счет.