Додано: Чет 15 сер, 2019 14:51

Вопрос офпредуОформляю ощадный и вылазит окно:то почему когда для ощадника возврат вклада на текущий счет - так выдача потом в кассе без мзды (если отлежалось 14 дней) а если у простого депозита возврат на текущий счет так лупят 1% за выдачу в кассе не зависимо от того сколько было на депозите?можете чем то аргументировать кроме банк кушать хочет?