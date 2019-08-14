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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:20
вопрос по акции "Пригласи друга" - всем кто пробовал выплачивают?
у меня возникли проблемы - уже полтора месяца прошло с момента активации карты и выплат нет поддержка пишет то "в ближайшее время будет выплата", то "приглашение не учитывается, т.к. при заполнении анкеты нужно было с чем-то согласиться"
Пробую перейти по своей-же ссылке и никаких галок/подтверждений там нет.
кто-то сталкивался?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:31
humlaclmb@emlhub.com
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
окей.
можно ли получить образец
этой анкеты в отделении - для ознакомления?
если можно - то к кому обратится? в любом отделении к любому менеджеру?
Могу вам отправить шаблон, если так удобно, на электронную почту (укажите куда).
иpeharusebe@vimail24.com
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:54
uaprofi написав:
humlaclmb@emlhub.com
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
окей.
можно ли получить образец
этой анкеты в отделении - для ознакомления?
если можно - то к кому обратится? в любом отделении к любому менеджеру?
Могу вам отправить шаблон, если так удобно, на электронную почту (укажите куда).
иpeharusebe@vimail24.com
Отправила.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:55
Skiw написав:
вопрос по акции "Пригласи друга" - всем кто пробовал выплачивают?
у меня возникли проблемы - уже полтора месяца прошло с момента активации карты и выплат нет поддержка пишет то "в ближайшее время будет выплата", то "приглашение не учитывается, т.к. при заполнении анкеты нужно было с чем-то согласиться"
Пробую перейти по своей-же ссылке и никаких галок/подтверждений там нет.
кто-то сталкивался?
Skiw, напишите ваш ИНН и ИНН друга в ЛС, пожалуйста, проверю.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:58
mephala написав:
а как закрыть текущий счет что бы появилась возможность оформить фасткард в долларах если у меня к текущему подвязаны депозиты?
Можно закрыть текущий счет, оформить фаст-кард, а потом обратиться в отделение для написания заявления на переподвязку счета под депозиты (но это нужно сделать до момента возврата депозита/выплаты %, то есть, сразу после получения карты).
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:04
Alfa_Bank написав: mephala написав:
а как закрыть текущий счет что бы появилась возможность оформить фасткард в долларах если у меня к текущему подвязаны депозиты?
Можно закрыть текущий счет, оформить фаст-кард, а потом обратиться в отделение для написания заявления на переподвязку счета под депозиты (но это нужно сделать до момента возврата депозита/выплаты %, то есть, сразу после получения карты).
Система даст закрыть счета привязанные под выплату депозита?
А зачем вообще это ограничение не открывать карту владельцам счета?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:12
Aps написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
а как закрыть текущий счет что бы появилась возможность оформить фасткард в долларах если у меня к текущему подвязаны депозиты?
Можно закрыть текущий счет, оформить фаст-кард, а потом обратиться в отделение для написания заявления на переподвязку счета под депозиты (но это нужно сделать до момента возврата депозита/выплаты %, то есть, сразу после получения карты).
Система даст закрыть счета привязанные под выплату депозита?
А зачем вообще это ограничение не открывать карту владельцам счета?
Aps, добрый вечер. Карта специально для валютообмена, чтоб быстро совершить операцию, не имея счета в нужной валюте.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:22
Alfa_Bank написав: Aps написав:
Система даст закрыть счета привязанные под выплату депозита?
А зачем вообще это ограничение не открывать карту владельцам счета?
Aps, добрый вечер. Карта специально для валютообмена, чтоб быстро совершить операцию, не имея счета в нужной валюте.
Это понятно для чего она.
Но она лучше счета и думаю многие открыли бы еще и карту.
А так прям дискриминация какая-то с этим запретом. )
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:23
ОфПреду
Че за фигня - ввожу в МАБе логин и пароль и требует после входа подтвердить телефон куда будут отсылаться смс подтверждения!
Причем пускает в МАБ без OTP пароля и все недоступно внутри него
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Додано: Чет 15 сер, 2019 18:45
Я так понял, такие вопросы лучше задавать после ухода официального представителя, ибо затопчут https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4726434#p4726434
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