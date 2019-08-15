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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7474747574767477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:31

M-Audio
на количество рассрочек нет ограничений.
а вот весь остальной схематоз не уверен что так будет.
просто не помню откуда считает рассрочку - от даты проведения покупки или от даты активации рассрочки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:11

Раньше, рассрочки нужно было до 20 числа (РД) оформить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:23

Re: Альфа-Банк

УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
adamsmittttt
 
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  #<1 ... 7474747574767477
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