M-Audio
на количество рассрочек нет ограничений.
а вот весь остальной схематоз не уверен что так будет.
просто не помню откуда считает рассрочку - от даты проведения покупки или от даты активации рассрочки.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 19:31
M-Audio
на количество рассрочек нет ограничений.
а вот весь остальной схематоз не уверен что так будет.
просто не помню откуда считает рассрочку - от даты проведения покупки или от даты активации рассрочки.
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:23
Re: Альфа-Банк
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:46
Нашел у себя ссылку на дебри Алки. Это одна их первых заманух по Рассрочке, еще под Приват косили
Думаю были изменения, но Рассрочка просто пропала с настоящего сайта Алки
Ройтесь в ЧаВо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:31
Re: Альфа-Банк
А в чем подвох при снятии в кассе с карты. В пакетных картах, вроде ж 2 раза в месяц с карты в кассе можно снять без комиссии.
Или тут смысл только в экономии количества снятий в кассе?
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